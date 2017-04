Josba julkaisi runkonsa - joukossa neljä uutta pelaajaa

Divarikautensa hiljattain päättänyt Josba on aloittanut valmistelut tulevaan kauteen hyvissä ajoin. Muutama viikko sitten seura julkaisi päävalmentajakseen Santeri Raatarilan , ja keskiviikkona joukkue tuli ulos pelaajasopimusnipun kanssa.

Nimensä sopimuksiin sorvasivat Juho Väisänen, Joona Auronen, Kimi Honkanen, Jere Kettunen, Joona Kettunen, Eetu Kuittinen, Veeti Naakka, Tuomas Tokila, Eetu Lehtiniemi, Juuso Lehtiniemi, Jere Sivonen, Eemeli Ruokonen ja Aapo Hämäläinen.

Aleksi Matikainen palaa LeBasta takaisin Josbaan. Lisäksi Josba nostaa junioreistaan edustusjoukkueen rinkiin Jere Eiserbeckin, Veikka Forsströmin ja Oskari Raassinan.

Päävalmentaja Raatarila uskoo, että useimmat kesken olevista sopimuksista johtavat myönteiseen lopputulokseen.

- Kausi oli kaikille meille raskas ja on luonnollista, että moni haluaa vetää vähän henkeä. On kuitenkin valmennuksen kannalta erinomaista, että jo nyt tiedämme joukkueen rungon säilyvän näin hyvin kasassa, hän sanoo seuran tiedotteessa.

Josba tiedottaa seuraavasta sopimuserästä huhtikuussa. Nyt kasassa on sopimukset 17 pelaajalle, joista 13 pelaajaa on vanhoja tuttuja ja neljä on uusia.

- Lisäksi toistakymmentä sopimusta on parhaillaan neuvoteltavana. Ne varmistuvat kevään aikana kun tulevan kauden työ- ja opiskeluasiat selviävät. Lisäksi muutamilla pelaajilla on vammoja, joiden parantumista yhdessä seurataan, kertoo Raatarila.