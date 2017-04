Samu-Kalle Varosen lainapestille vahvistus - "Lähden taistelemaan lukkarin pelipaikasta"

Kiteen Pallo ja Joensuun Maila vahvistivat perjantaina, että joensuulaisseuran lukkarilupaus Samu-Kalle Varonen, 17, siirtyy vuokralle Kiteelle.

Varonen on Kiteen Pallon mukana jo huhtikuun alun etelän leirillä. Lainasopimus on voimassa toistaiseksi eli Joensuun Mailalla on mahdollisuus kutsua mies takaisin milloin tahansa.

- Lähden taistelemaan lukkarin pelipaikasta. Olen harjoitellut hyvin koko talven ja keskittynyt lukkariasioihin, Samu-Kalle Varonen kertoo Kiteen Pallon verkkosivuilla.

Kaksi kautta Joensuun Mailan miesten Superpesis-joukkueessa pelannut nuorukainen pitää vahvuuksinaan lukkaroinnissa tolppasyöttöä ja fyysisyyttä.

- Olen saanut lisää voimaa, jonka uskon näkyvän myös sisäpelissä, viime kesänä KiPan A-poikajoukkueessa hopeaa voittanut Varonen sanoo.

Lisäksi Kiteen Pallo vahvistaa organisaatiotaan Vesa Varosella, joka on nimetty seuran urheilukoordinaattoriksi maaliskuun alusta lähtien.

- Kun kysyttiin, päätin lähteä avoimin mielin ja innolla mukaan. Koin sen jopa velvollisuudeksi. Annan seuralle ja superpesisjoukkueelle kaiken sen tuen, minkä pystyn, Vesa Varonen, 49 toteaa.

Samu-Kalle Varonen on Kiteellä syntynyt Mikko Varosen poika. Hän syntyi 4.8.1999 juuri ennen Kiteen Pallon ensimmäistä Suomen mestaruutta.

Historiallisia kultamitalita juhlivat tuolloin hänen isänsä Mikko Varonen sekä setänsä Vesa Varonen pelaajina ja toinen setä Pasi Varonen pelinjohtajana.

