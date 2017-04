Passari Hiago Garchet ei jatka enää Riennossa

Brasilialaispassari Hiago Garchetin taival Liiga-Riennon riveissä on päättynyt. Riennon päävalmentaja Jani Säisä kertoo, ettei Garchet pelaa enää joukkueessa tällä kaudella.

– Hän on ollut jo pari viikkoa sivussa. Taustalla on pelillinen puoli sekä se, ettei hän olisi pystynyt olemaan mukanamme karsintojen loppuun asti. Lisäksi Garchetin kanssa oli pientä kitkaa pitkin kautta, varmaan myös kulttuurierojen takia. Hän on nuori pelaaja, jolla oli isommat odotukset, mitä nähtiin, Säisä toteaa 23-vuotiaasta passarista.

Garchet vajosi loppukaudesta liigajumbo Riennon kolmospassariksi. Ykköspassarina toimii kakkosvalmentaja Jari-Pekka Lund ja kakkospassarina Esa Hakulinen.