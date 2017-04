Jokipoikien kasvatti Petrus Palmu hurjana Kanadassa: hattutemppu ilmaveivimaalin kera

Owen Sound Attack voitti torstain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatun vierasottelunsa Kitchener Rangersia vastaan maalein 7–4 ja siirtyi pudotuspelien avauskierroksen ottelusarjassa näin 3–1-johtoon.

Ottelun parhaana pelaajana palkittu Petrus Palmu laukoi ottelussa peräti 16 kertaa ja tekaisi joukkueensa ensimmäisen, neljännen ja viidennen maalin.

171-senttinen Petrus Palmu kiekkoili Jokipoikien junioreissa kauteen 2011–12 asti. Nyt hän pelaa kolmatta kauttaan Ontario Hockey Leaguessa, joka on yksi kolmesta Pohjois-Amerikan pääjunioriliigasta.

Palmun kausi on ollut erinomainen, sillä hän haali runkosarjan 62 ottelussa huimat tehopisteet 40+58. Pudotuspelejä on takana nyt neljä, ja viimeisimmän onnistumisen myötä Palmun saldo kohosi niissä lukemiin 5+3.

Ottelun tilastot ovat nähtävissä täältä. Palmun ilmaveivillä iskemä 4–3-maali on puolestaan katsottavissa täällä, mikäli et näe videota suoraan tämän jutun yhteydessä.

WATCH THIS: Petrus Palmu (@PalmuPp) scores an incredible lacrosse style behind-the-net goal for @AttackOHL in Game 4 #OHLPlayoffs #OSvsKIT: pic.twitter.com/6zWRb30mWx