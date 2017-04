Kaj Kunnas juontaa Superpesiksen sarja-avauksen Tukholmassa - JoMa kohtaa KPL:n

Tukholmassa Zinkensdamm IP stadionilla 22. huhtikuuta järjestettävän Finnish Baseball Goes Stockholm- tapahtuman juontaa koko kansan tuntema suosikkijuontaja Kaj Kunnas (kuvassa). Tapahtumassa pelataan naisten ja miesten Superpesiksen viralliset kauden avausottelut. Naisten ottelussa kohtaavat Porin Pesäkarhut ja Manse PP ja Miesten ottelussa Joensuun Maila ja Kouvolan Pallonlyöjät.

Urheilutoimittajana vuodesta 1989 saakka toiminut Kaj Kunnas on totuttu näkemään Ylen urheilulähetyksissä urheiluun täydellä tunteella mukaan heittäytyvänä tv-persoonana. Huhtikuun alussa vapaaksi toimittajaksi siirtynyt Kunnas pitää Finnish Baseball Goes Stockholm- tapahtumaa ainutlaatuisena.

- Suuri ilo ja kunnia saada olla yhtenä palasena tätä kokonaisuutta. Odotan "Tukholman valtausta" vesi kielellä. Tai kuten jenkit sen ilmaisisivat: History will be made, hehkuttaa Kunnas.

Kunnas työskenteli Ylen ruotsinkielisessä toimituksessa vuoteen 2012 saakka. Vuodesta 2012 eteenpäin hän oli Yle Urheilun palveluksessa. Pesäpalloa Kunnas on selostanut viimeksi vuonna 2014 Kouvolassa KPL-Sotkamo kamppailussa. Pesäpallon seuraaminen on ollut työkiireiden takia haastavaa, mutta aikaa lajille on kuitenkin löytynyt.

- Vanhemman tyttäreni poikaystävä on Kanadan Quebecin baseballjoukkueen entisiä pelaajia. Täytyyhän kundi opettaa tavoille pesäpallon pariin, vinkkaa Kunnas.

Tukholmaan mies suuntaa totutulla positiivisella fiiliksellä. Myös paikalle saapuvalle yleisölle kuuluttajalegenda heittää palloa.

- Odotan tapahtumasta aurinkoista, iloista ja rajat ylittävää tapahtumaa! Nyt näytetään tukholmalaisille, kuinka upea peli pesis on. Nyt pistetään sitä kuuluisaa ”örinää pönttöön", päättää Kunnas.