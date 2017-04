Laura Jehkonen aloittaa Joensuun Mailan junioripäällikkönä

Joensuun Mailan junioripäällikkönä aloittaa Laura Jehkonen (kuvassa). Jehkonen on JoMan kasvatteja ja hän on pelannut urallaan Superpesistä Viinijärven Urheilijoissa. Pelaajauran jälkeen Jehkonen on valmentanut JoMan C-tyttöjä, josta ura jatkui menestyksekkään Susirajan Mailan kakkopelinjohtajana ja viimeisimpänä Viinijärven Urheilijoiden kakkospelinjohtajana.

Tuoreeseen junioripäällikön pestiin Jehkonen lähtee innostunein mielin.

– Totta kai on hienoa päästä kotiseuraan työskentelemään pesäpallon parissa. Joensuun Mailassa on innostava ilmapiiri ja selkeät tavoitteet, joita on ilo päästä toteuttamaan, kommentoi Jehkonen.

Joensuun Mailalle myönnettiin Pesäpalloliiton toimesta 10 000 euron tuki junioripäällikön palkkaamiseen, mikä mahdollistaa kyseisen pestin seurassa.

Junioripäällikön päätehtäviin kuuluu seuran junioritoiminnan johtaminen, kehittäminen ja seuran harrastajamäärän kasvattaminen. Joensuun Mailan junioreissa pelaa tällä hetkellä noin 200 lasta. Pääpaino tuoreessa tehtävässä painottuu G-E- junioreihin.