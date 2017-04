SJK nappasi kaksi päävalmentajalle HJK:sta tuttua pelaajaa

Jalkapalloliigan SJK nappasi riveihinsä kaksi entistä HJK-pelaajaa. SJK tiedotti tehneensä Erfan Zenelin ja Obed Malolon kanssa vuoden mittaiset sopimukset, joista Malolon sopimus sisältää option tulevista kausista.

Kuusi miesten maaottelua pelannut Zeneli nousi juniorien kautta HJK:hon, jota hän on edustanut useaan eri otteeseen vuosien 2005 ja 2015 välisenä aikana. Viime kaudella Zeneli pelasi kazakstanilaisessa Shahtjor Karagandassa ja kotimaan Interissä.

Tässä kuussa 20 täyttävä Malolo on pelannut juniorimaajoukkueissa ja HJK:n edustusjoukkueessa 18 ottelun verran.

SJK kertoi myös vuokraavansa nuorten maajoukkuehyökkääjä Elias Ahteen kesäkuuhun asti kestävällä sopimuksella Veikkausliigan JJK:hon. Keskikenttäpelaaja Emil Lidman siirtyy Helsingin IFK:n riveihin.

– Zeneli on minulle tuttu pelaaja HJK:sta. Hän on taitava, nopea ja vikkelä pelaaja, joka on tehnyt urallaan paljon maaleja ja antanut paljon maalisyöttöjä. Hän on aina ollut tehokas pelaaja Suomen liigassa, kun on kokonaisen vuoden täällä pelannut. Hän on hyvä lisä meidän hyökkäävään keskikenttäkalustoomme ja varmasti sopii tähän meidän tapaamme pelata, sanoi SJK:n päävalmentaja Sixten Boström.

– Myös Malolo on entuudestaan minulle tuttu pelaaja HJK:sta. Minun aikanani hän nousi mukaan edustusjoukkueen rinkiin. Hän on siitä ajasta miehistynyt ja saanut minuutteja liigassa. Hän on hyvä keskikentän kahden suunnan pelaaja. Tarpeeksi taitava kierrättämään palloa ja olemaan sillä tavoin linkkinä. Mutta häneltä löytyy myös tarvittaessa kovuutta puolustuspelaamisessa. Hän on nuorena jo noussut liigamiehistöön ja on vieläkin nuori, vaikka liigavuosia onkin jo takana. Uskon, että SJK on Obedille hyvä paikka päästä uuteen ympäristöön sekä saada sitä kautta uusi alku, päästä täysillä keskittymään pelaamiseen ja näihin meidän hyviin olosuhteisiin, Boström jatkoi.

Zeneli ja Malolo ovat edustuskelpoisia ensi lauantaina, kun SJK isännöi liigassa Tampereen Ilvestä.