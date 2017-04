Hallitsevan Stanley Cup -mestarin Pittsburgh Penguinsin harteille on ladattu menestyspaineita. Mutta ne eivät tule ulkopuolelta vaan omasta kopista.

– Tiedämme, kuinka hyvä joukkue olemme, ja odotamme itseltämme tosi paljon, puolustaja Olli Määttä miettii.

Pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vastaan tulee Columbus Blue Jackets, jonka pelitavan Määttä tuntee hyvin. Joukkueet kohtasivat runkosarjassa neljä kertaa, ja voitot menivät tasan.

– Sieltä tulee kova joukkue, joka pelaa tosi aggressiivisesti. Se on Columbuksen tyyli, ja se on toiminut hyvin, hän ruotii.

Penguins toki katselee ennakkoon videoita Blue Jacketsin peleistä, mutta on turha pohtia liikaa vastustajan pelikirjaa. Tärkeintä on pelata oikein omalla pelitavalla.

Työmoraalille täydet pisteet

Määttä loukkasi kätensä helmikuun puolivälissä ja oli poissa kokoonpanosta lähes kaksi kuukautta. Hänen paluuottelunsa oli runkosarjan viimeinen ottelu New York Rangersia vastaan, ja Penguinsin valmentaja Mike Sullivan oli erittäin tyytyväinen näkemäänsä.

– Ollin luistelusta näki, että hän on tehnyt lujasti töitä ja pitänyt kunnostaan huolta. Siitä pisteet hänelle ja hänen työmoraalilleen, valmentaja kehuu.

Sullivan ja Columbuksen valmentaja John Tortorella ovat läheisiä ystäviä, ja Sullivan sanoo kunnioittavansa suuresti kollegaansa, joka on kokenut ja voittanut paljon.

– Mutta olemme puhuneet siitä, että tässä sarjassa ei ole kyse meistä, vaan kahdesta todella hyvästä jääkiekkojoukkueesta.

Valmentajien ystävyys joutuu jäähylle sillä hetkellä, kun ensimmäisen ottelun avauskiekko putoaa. Siitä eteenpäin ajatellaan vain omaa joukkuetta ja sen parasta.

Columbuksen puolustaja Markus Nutivaara muotoilee, että sarjasta tulee kova, ja veikkaa, että heidän kotihallinsa on räjähtämispisteessä.

– Me ei lähdetä nöyristelemään. Me halutaan viedä peliä ja luotetaan itsemme, että me ollaan parempia ja ansaitaan päästä jatkoon, Nutivaara kuvailee joukkueensa asennetta.

Kaikki irti kotiyleisöstä

Määttä on helpottunut, että sai edes yhden runkosarjaottelun alle ennen pudotuspelejä. Harjoituksissa kun ei pysty luomaan pelin kaltaisia olosuhteita. Muutenkin oli mukava päästä taas mukaan joukkueeseen.

Penguinsilla on ottelusarjassa kotietu, mistä Määttä on hyvillään. Blue Jackets on kotona vielä astetta kovempi vastustaja kuin vieraissa, ja Penguins ottaa kaiken irti kotiyleisönsä tuesta.

Mitä tavoitteisiin tulee, niitä Määtällä on vain yksi; joukkueen menestyminen.

– Pleijareissa oma ego jää aina taka-alalle ja mennään joukkue edellä. Ihan sama montako pistettä itsellä on. Voitto riittää, mitään muuta ei lasketa.