Fanit savustavat Wengeriä Arsenalista

Valioliigaseura Arsenalin valmentajan Arsene Wengerin ja pelaajien suhde seuran faneihin on käymässä mahdottomaksi. Arsenalin maanantaina Crystal Palacelle kärsimä 0–3-tappio tulehdutti tilanteen myrkylliseksi.

Ottelun aikana fanit karjuivat "haluamme Wengerin ulos". Toisella puoliajalla nähtiin tilanne, jossa fanit pilkkasivat Hector Belleriniä ennen kuin palauttivat hänelle katsomoon lennähtäneen pallon.

– Et ole kelvollinen tuohon pelipaitaan, katsojat herjasivat.

Loukkaukset toistuivat, kun joukkue poistui bussiinsa. Asiantuntijat ja kommentaattorit jatkoivat löylytystä pelin jälkeen ja seuraavan päivän lehdissä.

– Nämä pelkurit ovat kentällä kuin hippasilla ja väistelevät vastuuta, Liverpoolin entinen puolustaja Jamie Carragher tuomitsi Arsenalin esityksen Sky Sportsilla.

– Graeme Souness kuvasi tätä miehistöä parhaiten, kun hän sanoi, että nämä veijarit ovat kuin vävypoikia. Mutta mistä löytyisi isä, joka haluaisi tyttären tuovan näitä kotiinsa?

Arsenal on nippu yksilöitä

Arsenalin kapteenin Theo Walcottin anteeksipyynnöt eivät auttaneet. Vuodesta 1996 joukkuetta valmentanut Wenger ei halunnut puhua mahdollisesta jatkostaan, mutta huhujen mukaan omistajat ovat tarjonneet hänelle kahden vuoden jatkosopimusta.

Wenger on sanonut, ettei joukkueen menestys vaikuta hänen jatkosuunnitelmiinsa. Joukkue on kuitenkin hävinnyt viisi kahdeksasta viime pelistään Valioliigassa. Vierasotteluista joukkueella on neljä perättäistä tappiota ensi kertaa Wengerin valmennuskaudella.

Joukkuetta uhkaa jopa karsiutuminen Mestarien liigasta ensi kertaa vuoden 1997 jälkeen.

Arsenalin entinen hyökkääjä John Hartson totesi BBC:lle, että Wengerin aika on nyt ohitse.

– Tuntuu pahalta sanoa, sillä pidän Wengeristä, mutta hänen on nyt aika väistyä, Hartson sanoi.

– Maanantain ottelussa Arsenal ei näyttänyt joukkueelta. Se oli vain nippu yksilöitä.