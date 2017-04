Jalkapallon Mestarien liigan kotiotteluunsa Monacoa vastaan matkalla olleen Borussia Dortmundin bussin lähellä on räjähtänyt, saksalaisseura kertoo Twitter-tilillään . Ottelu on päätetty siirtää huomiseksi, ja sen alkamisaika huomenna on kello 19.45 Suomen aikaa.