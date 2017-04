Kun jalkapallon Mestarien liigan ottelu Barcelonaa vastaan oli päättynyt myöhään tiistaina, Juventuksen pelaajien kasvoilta loisti riemu. Torinolaisjoukkueen pelaajat olivat kuitenkin kommenteissaan maltillisia.

– Pelasimme loistavan pelin ja hyödynsimme paikkamme. Meillä on erittäin hyvä jakso, ja pelaamme suurella itseluottamuksella. Emme voi kuitenkaan rentoutua, sillä Camp Noulla tulee vaikeaa, kaksi maalia tehnyt Paulo Dybala sanoi Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

Camp Nou on Barcelonan maineikas kotistadion, jolla joukkueet pelaavat ensi viikolla puolivälierien toisen ottelun.

Tiistain 3–0-voitto tuo Juventukselle loistavat asetelmat edetä välieriin, joissa torinolaisseura on nähty viimeksi toissa kaudella. Tuolloin se hävisi finaalissa juuri Barcelonalle.

Juventus puolustaa vahvasti

Suurin syy Juventus-pelaajien maltillisiin kommentteihin löytyy Barcelonan kyvystä nousta ahdingosta voittoon.

Katalonialaisjätti pudotti edellisellä kierroksella PSG:n, vaikka ranskalaisjoukkue oli voittanut avauspelin kotonaan 4–0. Barcelona kuitenkin vei toisen osan nimiinsä 6–1 ja eteni puolivälieriin.

Harva kuitenkaan uskoo Juventuksen romahdukseen.

Italialaisjoukkueen puolustus on ollut läpi kauden rautaa, sillä Juventus on päästänyt kotimaansa sarjassa 31 ottelussa vain 20 maalia. Mestarien liigassa torinolaisryhmälle on tehty vain kaksi osumaa.

– Teimme pahoja virheitä etenkin ensimmäisellä puoliajalla. Tunne ei kuitenkaan ole yhtä paha kuin Pariisissa, mutta meillä on jälleen suuri vuori kiivettävänämme, Barcelonan Andres Iniesta sanoi viitaten PSG-otteluparin rumaan vierastappioon.

Mikäli Barcelona putoaa, joukkueen kaudesta uhkaa tulla sen omalla mittapuulla pettymys.

Barcelona saattaa jäädä nuolemaan näppejään Espanjan liigassa, jota johtaa Real Madrid. Espanjan cupissa Luis Enriquen valmentama joukkue on sentään edennyt finaaliin.

Tiistaiksi kaavailtu Dortmundin ja Monacon kamppailu siirrettiin keskiviikolle Dortmundin pelaajabussin lähellä tapahtuneiden räjähdysten vuoksi.