Markkanen lupaa tulla EM-kisoihin – "Voisin oikeastaan sanoa, että on varmaa"

NBA:n varaustilaisuuteen ilmoittautunut Lauri Markkanen pitää melkein varmana, että hän pelaa Suomen koripallomaajoukkueessa elo-syyskuun EM-kotikisoissa Helsingissä.

– On erittäin todennäköistä, että pelaan. Se on mun prioriteetti. Voisin oikeastaan sanoa, että on varmaa, Markkanen sanoi tiedotustilaisuudessaan Helsingissä.

Ennen EM-kisoja Markkasta odottaa kesäkuun NBA-varaustilaisuus, jonka jälkeen hänen työnantajallaan on sanansa sanottavana pelaajan kesäohjelmasta. Markkanen uskoi kuitenkin, että hän pääsee mukaan kisoihin.

– Tosi odottavainen fiilis. Se on tosi iso tapahtuma suomalaisella koripallolle ja minulle. Maajoukkueessa tulen pelaamaan joka kesä niin kauan kuin valitaan. Maan edustaminen merkkaa tosi paljon. Olen junnumaajoukkueista asti tullut tähän. On aina tosi hienoa vetää sinivalkoinen paita päälle.

Markkanen on tänä aamuna pestannut agentikseen Michael Lelchitskin, jonka kanssa hän tekee suunnitelmansa varaustilaisuutta edeltäville runsaalle parille kuukaudelle. Ensin tiedossa on rentoutumista Jyväskylässä, sitten Markkanen palaa harjoittelemaan Yhdysvaltoihin. Agentin palkkaamisen jälkeen Markkanen ei voi enää pyörtää päätöstään ja palata yliopistokoripalloiluun.

Arizonan yliopiston kotipaikka Tucson jää myös taakse, sillä varaustilaisuutta edeltävät viikot Markkanen asuu Washingtonissa.

– Oli vähän ristiriitaiset fiilikset lähteä Arizonasta. Olen tosi iloinen, että olen tässä tilanteessa mutta en tiedä, onko sellaista fiilistä kuin pelata yliopistossa, jossa jokainen peli on ainutlaatuinen tapahtuma, Markkanen sanoi.