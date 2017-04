Bottas harjoitusten 14:s, Räikkösen auto radan varteen

Ferrarin Sebastian Vettel on pitänyt nopeinta vauhtia formula 1:n Bahrainin gp:n vapaissa harjoituksissa. Vettel kukisti toiseksi sijoittuneen Red Bullin Daniel Ricciardon 0,4 sekunnilla.

Kolmanneksi sijoittui Ricciardon tallikaveri Max Verstappen. Mercedeksen Valtteri Bottas oli 14:s jäätyään kärjestä 2,3 sekuntia. Kuljettajien MM-sarjaa Vettelin kanssa tasapistein johtava Mercedeksen Lewis Hamilton ehti Bottaksen edelle kymmenenneksi.

Ferrarin Kimi Räikkösen harjoitusrupeama typistyi kuuteen kierrokseen. Räikkösen auto rupesi savuttamaan, ja hän ohjasi sen radan viereen. Ferrarin mukaan auton turbomoottori kuumeni liikaa.

Bahrainissa Sakhirin radalla oli äärimmäisen kuuma, sillä korkeimmillaan lämpötila oli ensimmäisten harjoitusten aikana 48 astetta. Sääennusteiden mukaan ylihuomenna varsinaisen kilpailun aikana lämpötila on ainakin 15 astetta matalampi.

Ensimmäisissä harjoituksissa viimeiseksi eli 20:nneksi jääneelle Räikköselle ajokierrokset olisivat tulleet tarpeeseen, sillä hän on viime kisoissa tuskaillut autonsa säätöpulmien kanssa. Räikkönen on aiemmin useaan otteeseen kertonut, ettei ole ollut tyytyväinen Ferrarinsa käyttäytymiseen. Hän on valitellut ajokkinsa aliohjautumista.

Kuumissa, kuivissa ja pölyisissä sääoloissa moni kuljettaja valitti pidon puutetta. Harjoitusten aikana nähtiin monta pyörähdystä.

Bahrainin gp:n toiset harjoitukset alkavat tänään kello 18. Aika-ajo on ohjelmassa huomenna ja kilpailu ylihuomenna.