Katajalla kauden paras ennakkomyynti

Runkosarjassa voitot menivät Katajalle 3–1. Puolivälierissä Kataja tiputti BC Nokian 3–1 ja Seagulls teki selvää Kouvoista voitoin 3–1.



Katajan ottelupaikka on vaihtunut jälleen Joensuun areenasta Mehtimäen jäähalliin. Kiinnostus ensimmäistä välierää kohtaan on ollut kova.



– Ennakkomyynti on parasta, mitä tällä kaudella on ollut. Mukaan lukien kansainväliset pelit, Katajan toiminnanjohtaja Riku Tapio iloitsee.



Katajan ja Seagullsin ottelu käynnistyy jäähallissa lauantaina kello 17.

Loppuottelupaikkaan vaaditaan neljä voittoa. Seuraavan kerran joukkueet kohtaavat maanantaina Helsingissä. Joensuussa pelataan jälleen torstaina.