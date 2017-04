Paalumies Bottas: Toivottavasti ensimmäinen monista

Reilut neljä kautta siihen meni, mutta huomenna Valtteri Bottas starttaa ensimmäistä kertaa urallaan F1-kisaan paalupaikalta. Bottas löi Bahrainin gp:n aika-ajoissa Mercedes-tallitoverinsa Lewis Hamiltonin täpärästi 0,023 sekunnilla.

Bottaksen paalu päätti suomalaisittain pitkän kuivan kauden, sillä edellinen suomalaispaalu oli 2008 Britannian gp:stä, jolloin Heikki Kovalainen ajoi uransa ainoan paalupaikan. Kaikkiaan Bottas, 27, on historian viides paalulle yltänyt suomalaiskuski.

– Tuntuu kyllä hyvältä, en tajunnut että siitä on niin kauan, olimme melkein 10 vuotta ilman paalupaikkaa. Ajan todella mielelläni Suomelle ja olen ylpeä tuesta jota saan sieltä, Bottas kertoi.

– Ensimmäinen paaluni viidennellä kaudellani F1:ssä. Muutama kisa siihen meni, mutta nyt sain sen ja toivottavasti se on ensimmäinen monista.

Bottas pääsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa urallaan voittaja-autoon, kun hän siirtyi Williamsilta Mercedekselle Nico Rosbergin tilalle. Hän oli kahden ensimmäisen kisan aika-ajoissa kolmas Hamiltonin ajaessa paalulle. Australiassa hän hävisi Hamiltonille vajaat 0,3 ja Kiinassa vajaat 0,2 sekuntia.

Bahrainissa Bottas on ollut koko viikonlopun hyvässä kyydissä ja pystyi lyömään Hamiltonin ratkaisevalla hetkellä.

– Olen ehdottomasti paremmin sinut auton kanssa kuin Melbournessa. Ajaminen tuntuu koko ajan paremmalta ja minulla on enemmän itseluottamusta, mikä on tärkeää aika-ajojen lopussa.

"Toivottavasti saamme kaksoisvoiton"

Hamilton oli niukasti Bottaksen edellä kolmososion ensimmäisten vetojen jälkeen, mutta toisellaan Bottas nousi brittikuskin ohi, kun taas Hamilton ei onnistunut parantamaan.

– Tällä radalla on vaikea saada kaikki osumaan kohdalleen, täällä on vaikeita jarrutuspaikkoja ja on helppo missata mutkan taitekohta. Oli vain tärkeää saada hyvä kierros kasaan, Bottas selvitti.

Kuusi edellistä paalua ottanut Hamilton myönsi tallitoverinsa paremmuuden.

– Hän on tehnyt kovasti töitä ja tänään hän vain oli nopeampi. Ensimmäinen sektori oli heikko kohtani, Hamilton kertoi.

Vaikka Bottas oli silminnähden erittäin tyytyväinen, hän muistutti että tärkein on edessä vasta sunnuntaina. Nastolalaisen tähtäimessä on uran ensimmäinen gp-voitto.

– Nautimme tästä erittäin lyhyen ajan. Sitten suunnittelemme hyvän strategian kisaan. Minulla on paras lähtöpaikka, toivottavasti saamme huomenna tallille kaksoisvoiton.

Bahrainin paalutaistelusta tuli Mercedesten jäsentenvälinen, kun Ferrari ei hieman yllättäen yltänyt hopeaisten autojen vauhtiin. Kolmanneksi ajanut Sebastian Vettel hävisi Bottakselle lähes 0,5 sekuntia.

Räikkösellä jälleen masentava aika-a

Kimi Räikkönen pettyi raskaasti aika-ajotulokseensa. Räikkönen oli viikonlopun aiempien ajojaksojen perusteella odottanut hyvää aika-ajoa, mutta käteen jäi viides sija.

– Mielestäni auto oli kokonaisuudessaan parempi (kuin Australiassa ja Kiinassa), siinä oli paljon potentiaalia, mutta emme oikein saaneet puristettua siitä kierrosaikaa. Se johtui monista pienistä asioista, mutta tämä on tietysti kaukana siitä mitä halusin, Räikkönen harmitteli.

Alkukausi on ollut Räikköselle vaikea. Ferrari on kilpailukykyisempi kuin moneen vuoteen, mutta suomalaiskonkari ei ole yltänyt Vettelin vauhtiin eikä palkintopallille.

Räikkönen on ajanut Bahrainissa palkintopallille kahdeksan kertaa, useammin kuin millään muulla radalla. Viime vuonna hän nousi hyvän rengasstrategian ansiosta toiseksi.

Pettymyksensä takia Räikköseltä ei irronnut valtavasti ajatuksia maanmies Valtteri Bottaksen ensimmäisestä paalupaikasta.

– Se on hyvä hänelle. Se ei tietysti muuta meidän viidettä sijaamme, mutta se on hyvä hänelle.