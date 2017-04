Pesäpallon World Cup järjestetään heinäkuussa Suomessa

Turnaukseen voivat ilmoittautua myös yksittäiset pelaajat, joista kootaan tarpeen mukaan yhdistelmäjoukkueita. Tapahtuma on virallisesti osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Pesäpallo syntyi 1900-luvun alussa Lauri ”Tahko” Pihkalan kehitystyön tuloksena. Pihkala kokeili eri versioita pallonlyöntipeleistä ja haki oppia Yhdysvalloista asti. Suomalaista mielenlaatua ajatellen baseball tuntui kuitenkin liian verkkaiselta peliltä, johon kaivattiin lisää tapahtumia. Lopputuloksena syntyi pesäpallo, joka on ollut omaleimainen osa suomalaisuutta jo 95 vuoden ajan.

World Cup -turnaus rakentaa suomalaiselle kansallispelille kansainvälistä ulottuvuutta.

– Globaalissa maailmassa mikään ei ole enää pelkästään paikallista, vaan paikallinen ja kansainvälinen sekoittuvat. Siitä syntyy omanlaistaan eksotiikkaa. Ennen Vimpelin Saarikentältä on ollut pitkä matka Fenway Parkille Bostoniin, mutta nykyään ne voivat lähentyä yllättävästikin toisiaan, Antti Kallio Pesäpalloliitosta kertoo.

– Intiassa on katsottu YouTube-videoita ja omaksuttu suomalaisen pesäpallon oppeja. Kansainvälinen kiinnostus saattaa herätä yllättäviäkin reittejä pitkin, Kallio jatkaa.

Pesäpallon kansainvälistä aaltoa voimistavat Superpesiksen avausottelut, jotka pelataan Tukholmassa 22. huhtikuuta ja Fuengirolassa 23. huhtikuuta. Joensuun Maila kohtaa Tukholmassa Kouvolan Pallonlyöjät.

– Ulkomailla pelattavat ottelut tuovat mielenkiintoisen lisän alkavaan kauteen. Jatkossakin vastaavat ottelut ovat mahdollisia, kunhan taloudelliset riskit minimoidaan, Superpesiksen toimitusjohtaja Jussi Pyysalo miettii.

Pesäpallon World Cup -turnaus pelattiin Helsingissä 1992, Hyvinkäällä 1997 ja Porissa 2009, Australian Melbournessa 2000 ja Gold Coast'lla 2012, Ruotsin Södertäljessä 2003, Saksan Münchenissä 2006 sekä viimeksi Sveitsin Luzernissa 2015. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi on edessä paluu lajin kotimaahan.

– Pesäpallon World Cup -turnaus on hieno esimerkki siitä, mitä itsenäinen Suomi on tänä päivänä – se on yhtä aikaa paikallinen, omia perinteitään ja historiaansa kunnioittava, mutta samalla rohkeasti monikulttuurinen ja kansainvälinen, Kallio kiteyttää.