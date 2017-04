Äänestäjä käänsi epäonnensa voitoksi Forssassa

Ylimääräisen Toto76-kierroksen avauskohteessa aiemmin epäonnesta kärsinyt Äänestäjä palasi vahvasti voittokantaan. Viime kaudella menestystä niittänyt ruuna joutui viikkoa aiemmin laukkojen vuoksi koelähtöön hakemaan kilpailuoikeutensa uudestaan.

– Tuntui turhauttavalta tällaisen hevosen kanssa moinen, mutta se on nyt käyty, ruunan valmentaja-osaomistaja Harri Kotilainen totesi juuri ennen lähtöä.

– Hevonen on hyvässä kunnossa ja terve, meillä on vain ollut huonoa tuuria.

Äänestäjä oli tapahtuneista huolimatta lähtönsä selkeä suosikki, ja lunasti odotukset tyylillä. Ruuna kiihdytti heti alkutohinoissa keulaan ja piti paikkansa päättäväisesti loppuun saakka. Maalisuoralla se vetäisi vielä rakoa muihin, ja sen omistajapoppoo puhkesi riemuhuutoihin radan vierellä.

– Vihdoinkin! Oli jo aika tuurien kääntyä, hevosenhoitaja Terhi Kotilainen puki tiimin tuntemukset sanoiksi.

– Äänestäjä on tosi hyvä keulasta ja lähti heti kovaa. Hieno juttu, se on niin mahtava kilpahevonen kaikin puolin.

Forssan perinteinen Pilvenmäki Special huipentui yllättäjä Papa Corleonen voittoon. Ykkönen oli viisivuotiaalle ruunalle ensimmäinen T76-raveissa saatu ja kaikkiaan uran viides. Lisäksi se paransi omaa ennätystään rutkasti juoksemalla nyt ajan 14,0ake.

Papa Corleonen nuori hollolalainen valmentaja Christa Packalen oli myös itse yllättynyt menestyksestä.

– Hevonen on iso ja jaksava, ja tiesin miten hyvä se on, mutta voittoa en odottanut. Tämä on ensimmäinen vieraan omistama valmennettavani, joka on voittanut isomman palkinnon, hän iloitsi.

– Tällä on siis erityinen merkitys minulle, ihan mahtavalta tuntuu.

Pääsiäismaanantain raveissa T76-kierroksen kirkkaimmille sijoille juoksivat myös Flight April, Piquant Stride, Arvo-Ensio, Regent Zet sekä Jeppas Pointer.