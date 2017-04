Brighton Valioliigaan – ylimmällä tasolla viimeksi 1983

Jalkapallon Englannin liigan mestaruussarjaa johtava Brighton varmisti sijoittumisen sarjan kahden parhaan joukkoon eli nousun Valioliigaan, kun se kukisti maanantaina Wiganin ja Huddersfield jäi tasapeliin Derbyn kanssa.

Suomalaismaalivahti Niki Mäenpään seura Brighton palaa näin englantilaisjalkapallon ylimmälle sarjatasolle 34 vuoden tauon jälkeen. Brighton pelasi ylimmällä tasolla viimeksi kaudella 1982–83, silloisessa 1. divisioonassa.

Mäenpää on tällä kaudella pelannut yhden ottelun mestaruussarjassa. Cup-peleissä hänet nähtiin viisi kertaa.

Toisessa suorassa nousupaikassa on kiinni Newcastle, joka on kuusi pistettä edellä Readingia ja seitsemän pistettä edellä Huddersfieldia. Newcastlella ja Readingilla on kolme ottelua jäljellä, Huddersfieldillä neljä.