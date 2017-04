Hull ja Swansea käyvät rajua säilymistaistelua

Hull ja Swansea käyvät ankaraa keskinäistä taistelua säilymisestä jalkapallon Englannin Valioliigassa.

Kumpikaan ei näytä antavan tuumaakaan periksi, sillä sekä Hull että Swansea nappasivat lauantaina kotivoitot.

Hull kaatoi Watfordin Lazar Markovicin ja Sam Clucasin toisen puoliajan maaleilla 2–0. Kotijoukkue ei taipunut, vaikka se pelasi valtaosan ottelusta miesalivoimalla.

Swansea ei kuitenkaan jäänyt Hullia huonommaksi, sillä se kukisti Stoken Fernando Llorenten ja Tom Carrollin osumilla 2–0.

Swansea on sarjataulukossa kolmanneksi viimeisenä ja Hull pykälän ylempänä, kun molemmilla on neljä liigaottelua pelaamatta. Hull on kerännyt 33 pistettä ja Swansea 31.

Valioliigasta putoaa kauden päätteeksi kolme huonointa sarjaporrasta alemmas.

Sunderlandin ja Middlesbrough'n tilanne sarjan tyvessä näyttää sysimustalta, vaikka niillä on Swanseaa ja Hullia vähemmän pelejä takanaan.

Lauantaina Middlesbrough romahti vieraspelissään, kun Bournemouth kuritti sitä maalein 4–0.

Swansea ei luovuta

Valioliigassa säilyminen on todella tärkeä asia taloudellisesti, sillä hulppea televisiointisopimus tuo pääsarjaseuroille valtavasti rahaa.

– Meidän täytyy keskittyä omaan tekemiseemme, ja meillä on ensi viikolla massiivinen ottelu Old Traffordilla, Swansean päävalmentaja Paul Clement sanoi BBC:lle viitaten vieraspeliin Manchester Unitedia vastaan.

Clementin kommenteista kuitenkin loistaa, että myös Hullin tekemiset pyörivät takaraivossa.

– Hull on kuskin paikalla, mutta jahtaamme heitä viimeiseen hetkeen asti, hän sanoi.

Lauantain neljännessä Valioliigan kamppailussa iskivät yhteen West Ham ja Everton, jotka pelasivat maalittoman tasatuloksen.

Everton elättelee vielä pieniä toiveita europaikoista, sillä se on kuudentena pisteen Arsenalia edellä.

Joukkueen harmiksi sekä Arsenal että viidentenä oleva Manchester United ovat pelanneet peräti kolme ottelua Evertonia vähemmän.