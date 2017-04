Pesäpallo Fuengirolassa oli pelaajille harvinaista herkkua – Jymy voitti imatralaiset

Sotkamon Jymyn ja Imatran Pallo-Veikkojen pelaajat kiipesivät sunnuntaina aamuvarhain Pabellón Elola -stadionin kiinni olevien porttien yli herätteleviin aamuharjoituksiin. Talkoolaisten joukko rakensi kenttää reunustavia myyntitelttoja, ja vahvisti vehnäjauholla vedettyjä kenttäviivoja.

Puolenpäivän tienoilla stadionin katsomo täyttyi ihmisistä. Seurojen värit olivat vahvasti edustettuina, mutta paikalle saapui sankka joukko myös muita Aurinkorannikon suomalaisia. Yleisömääräksi kirjattiin komea 2 716 katsojaa.

Espanjalaisia ei katsomossa näkynyt, mutta Fuengirolan kaupungin pormestari Ana Mula katsoi ihmeissään seurojen rakentamaa tapahtumaa.

– Fuengirolalle tämä on hyvin tärkeää, sillä kaupungin suomalaisyhteisö on suuri, ja täällä on Ruotsin jälkeen eniten ulkosuomalaisia maailmassa.

Myös Superpesis Oy:n toimitusjohtaja Jussi Pyysalo oli lentänyt Fuengirolaan Tukholmasta.

– Kaikissa meidän kolmessa avausviikonlopun ottelussa tunnelma on ollut loistava. Liitossa olemme ehdottomasti näiden otteluiden takana, kunhan niitä ei pelata liian kaukana muusta sarjakaudesta ja tapahtumat rakentuvat taloudellisesti kestävälle pohjalle, hän painottaa.

.

Ottelussa nähtiin jännittävä ja hermostunut avausjakso, jossa sarjanousija Imatra haastoi kestosuosikki Sotkamon tosissaan jokerinsa Lauri Rönkön johdolla. Viimeisessä sisävuorossa Sotkamo rakensi ratkaisevan 5–4-voittojuoksun, kun Toni Kohonen kotiutti välilyönnillä Jere Vikströmin.

Tauolla kaikki 700 makkaraa myytiin loppuun samalla, kun Miljoonasade-yhtyeen Heikki Salo lauloi kentällä 506:sta ikkunasta.

– Kaupunginjohto varmaan ihmettelee, että täällä ei pelaa Barcelona eikä Real Madrid, mutta silti on väkeä täynnä ja hyvä meininki, veisteli t-paitoja myyvä kaksinkertainen pesäpallon Suomen mestari Raimo Bragge.

Toisella jaksolla Sotkamo meni menojaan, ja juoksujuhlat käynnistyivät näyttävästi kainuulaisten parhaana palkitun Niko Korhosen kunnarilla. Loukkaantumisista talvella kärsinyt Jymy voitti toisen jakson juoksuin 12–1 ja koko ottelun 2–0 (5–4, 12–1).

– Heti, kun tuli kentälle niin aisti sen yleisön fiiliksen. Alusta ja keli olivat todella raastavia pelata, Korhonen kertoi.

Tappiosta huolimatta IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää jaksoi hymyillä vielä ottelun jälkeenkin.

– Onhan tämä ollut kyllä todella iso rypistys, mutta nyt se on ohi ja onnellisesti.