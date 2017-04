Tatu Väänäsen ura jatkuu Wiler-Ersigenissä - edessä kahden vuoden projekti

Väänänen solmi SV Wiler-Ersigenin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen keväällä ennen Sveitsin liigan ratkaisupelien alkua.

Enolaiskasvatti on luonut uransa jatkolle kaksivuotisen projektin, jossa tähtäin on Tshekin MM-kisoissa joulukuussa 2018.

- Seuraavien kahden kauden jälkeen peliura on auki. Täytyy katsoa, onko intoa ja mikä on kropan tilanne, Tatu Väänänen kertoo puhelimitse kotoaan Sveitsistä.

Väänänen myöntää, että Ruotsissa pelaaminen kiinnostaisi häntä, mutta se ei näytä enää todennäköiseltä loppu-uran aikana.

- Ruotsi on ollut unelmana ja sain parilta Ruotsin seuralta yhteydenottoja. Täytyy miettiä kuitenkin kokonaisuutta. 5- ja 9-vuotiaat poikamme ovat täällä koulussa, enkä halua lähteä pelaamaan eri maahan, missä perheeni on. Saan kentällä itsestäni irti parhaan suorituksen, kun perhe on lähellä ja tiedän, että heillä on kaikki hyvin, Väänänen miettii.

- Näyttää siltä, ettei minua nähdä Ruotsin liigassa urani aikana.

Väänänen viihtyy Sveitsissä myös sen takia, että hänelle tarjoutuu tulevaisuudessa mahdollisuus ryhtyä valmentamaan.

Tähän asti Väänänen on tehnyt 20 tuntia viikossa töitä pelaamisen ohella. Kesän jälkeen Zuchwilissa asuva Väänänen jättää siviilityöt ja aloittaa paikallisen akatemian salibandyvalmentajana.

Väänäsen upeaan kauteen mahtui myös vaikeuksia. Hän kärsi MM-kisojen jälkeen loukkaantumisista ja oli pitkään sivussa pelikentiltä.

- MM-kisojen jälkeen kropassa oli ylirasitustila, mikä vaikutti lantion seudulle ja minulle tuli rasitusmurtuma häpyluuhun. Huilasin kuusi viikkoa, enkä pelannut pudotuspelien avauskierroksella, Väänänen kertaa.

Väänänen ei ollut täydessä pelikunnossa kevään ratkaisuotteluissa. Hän onkin vielä sivussa tällä viikolla pelattavasta maajoukkueen EFT-turnauksesta.

- Tavoitteena on aloittaa kesän harjoituskausi terveenä.

