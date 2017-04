NHL-sopimuksen solminut Koppanen liittyy Ilveksen liigajoukkueeseen

Jääkiekon liigajoukkue Ilves on julkistanut kuusi pelaajasopimusta. Ilveksen kanssa sopimuksen tehneet pelaajat ovat hyökkääjät Joona Koppanen, Teemu Lepaus ja Niko Ahoniemi, puolustajat Juuso Pulli ja Henry Mäntylä sekä maalivahti Waltteri Urpolahti.

Nuorten SM-liigan parhaana hyökkääjänä palkittu Koppanen nousee Ilveksen edustusmiehistöön seuran A-nuorista. Lepaus pelasi kaksi edelliskautta Mestistä SaPKossa. Pulli siirtyy Tampereelle JYPistä.

Ahoniemi teki Ilveksen kanssa vuoden jatkosopimuksen. Mäntylä ja Urpolahti nousevat liigaan Ilveksen A-nuorista.

– Uudet pelaajamme haluavat kehittyä ja ottaa seuraavan askeleen urallaan. Koppanen oli viime kaudella yksi A-nuorten tärkeimmistä pelaajista, ja hän on vahvasti matkalla kohti NHL:ää. On hienoa, että saamme pidettyä hänet Ilveksessä ainakin ensi kauden. Lepaus on monipuolinen pelaaja, joka kasvoi Mestiksessä, ja Pulli on osoittautunut todelliseksi taistelijaluonteeksi, Ilveksen päävalmentaja Karri Kivi kommentoi sopimuksia seuran tiedotteessa.