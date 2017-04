Eetu Heino eteni kolmannelle kierrokselle EM-kisoissa

Eetu Heino eteni kaksinpelin kolmannelle kierrokselle sulkapalloilun EM-kisoissa Tanskan Koldingissa nujertamalla Sveitsin Mathias Bonnyn 21–14, 21–14. Heino kohtaa torstaina kolmannella kierroksella tanskalaisen Anders Antonsenin, joka on maailmanlistalla 25:s.

– Se tuli just niin kuin pitikin, ilman suurempia vaikeuksia. Peli kulki ihan hyvin, Heino sanoi Sulkapalloliiton videolla.

Nanna Vainio kärsi tappion kaksinpelin toisella kierroksella sveitsiläiselle Sabrina Jaquetille erin 15–21, 11–21. Vainio johti avauserää pitkään, mutta sitten hänen otteensa kirposi.

– Viimeiset pari viikkoa selkä on ollut tosi kipeä. Se meni kramppiin ensimmäisessä erässä. En pystynyt keskittymään peliin, vaan mietin vain että pitääkö lopettaa vai ei. Se on turhauttavaa, mutta toisaalta tiesin mikä tilanne on kun lähdin tänne kisoihin, Vainio kertoi.

Miesten nelinpelissä Iikka Heino ja Henri Aarnio hävisivät ranskalaisille Bastian Kersaudylle ja Julien Maiolle 20–22, 16–21.