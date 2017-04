Sharapova palasi voitokkaasti – "Maailman paras tunne"

Tennishistorian kuuluisin dopingkäryäjä Maria Sharapova palasi 15 kuukauden kilpailukiellon jälkeen kentille Stuttgartissa, missä hän kukisti Italian Roberta Vincin 7–5, 6–3. Sharapova oli edellisen kerran pelannut virallisessa kilpaottelussa viime vuoden alussa Australian avoimissa, missä hän antoi myös sydänlääke meldoniumia sisältäneen testinäytteen.

– Tämä on maailman paras tunne. Ne muutamat sekunnit juuri ennen kuin astuu areenalle, se on ollut minun näyttämöni nuoresta tytöstä lähtien. Olen odottanut tätä hetkeä pitkään, Sharapova kuvasi tunnelmiaan ottelun jälkeen WTA-kiertueen nettisivuilla.

Sharapova palaa kentille tilanteessa, jossa hänelle täysin ylivoimaiseksi osoittautunut Serena Williams on loppukauden sivussa raskauden takia. Sharapova ja Williams ovat kohdanneet 21 kertaa, ja Williams on voittanut otteluista 19. Edellisen kerran Sharapova voitti amerikkalaisen vuonna 2004, jonka jälkeen Williams on voittanut 18 ottelua Sharapovaa vastan peräjälkeen.

Julkistaessaan kärynsä viime vuoden maaliskuussa Sharapova kertoi käyttäneensä meldoniumia vuodesta 2006. Sharapova oli sairastellut paljon, ja hänen isänsä vei hänet Moskovassa lääkäri Anatoli Skalnin vastaanotolle. Skalnilta Sharapova sai diagnoosin, joka mukaan tämä kärsi hivenainevaihdunnan häiriöstä.

Skalni määräsi Sharapovalle muun muassa meldoniumia. Tuolloin lääkäri oli tarkistanut Sharapovan pyynnöstä, etteivät hänelle määrätyt lääkkeet olleet urheilussa kiellettyjä.

Sharapova ilmoitti vuoden 2012 lopussa Skalnille, ettei jatka hänen potilaanaan. Sharapova oli kyllästänyt suurien pillerimäärien nielemiseen, mutta päätti kuitenkin omin päin jatkaa kolmen Skalnin määräämän lääkkeen käyttämistä. Yksi niistä oli meldonium, jota Sharapova otti ottelupäivien aamuna 500 milligrammaa.

Lopetettuaan yhteistyön Skalnin kanssa Sharapova ei konsultoinut ainuttakaan lääkäriä meldoniumin käytöstä. Sharapova perusteli tätä sillä, että hän oli palkannut avukseen ravitsemusterapeutin. Venäläispelaaja ei kuitenkaan kertonut ravitsemusterapeutilleen käyttävänsä meldoniumia.

Shrapova ei kertonut, mistä hänen käyttämänsä meldonium oli peräisin, mutta se selvisi, että pelaajan isä haki sitä hänelle Venäjältä.

Sharapova ei tutustunut uudistettuun kiellettyjen aineiden listaan. Hän ei myöskään ilmoittanut meldoniumista dopingtestien yhteydessä täytettävällä lomakkeella, jossa urheilijaa pyydetään ilmoittamaan nautitut lääkkeet ja lisäravinteet. Sharapova muisti kuitenkin kertoa käyttäneensä C-vitamiinia, nenäsuihketta ja omega 3 -rasvahappoja.