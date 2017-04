Hamilton odottaa virheetöntä viikonvaihdetta

Formula 1:n kolminkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton uskoo, että Sotshin kilpailun voittaa kuljettaja, joka selviää virheittä viikonvaihteesta. Mercedeksen ja Ferrarin vauhtiero on ollut alkukaudesta niin pieni, että pieninkin virhe kostautuu.

Hamilton koki sen Bahrainin kilpailussa kuun puolivälissä. Hän menetti sekunnin osia aika-ajossa, kun hänen DRS-järjestelmänsä ei toiminut yhdellä suoralla. Sen seurauksena paalupaikka meni Valtteri Bottakselle ja kilpailun voitto Sebastian Vettelille.

– Se otti kipeästi. Meillä oli ihan pieni ongelma, mutta se vaikutti ratkaisevasti tulokseen. Se kirvelee edelleen, mutta nyt täytyy taas ajatella asioita eteenpäin, Hamilton ennakoi Sotshin viikonvaihdetta.

Mercedes on voittanut Sotshin kilpailun kolme kertaa peräkkäin. Ferrari on nyt kisavauhdissa jopa Mercedestä nopeampi, joten Hamiltonin ja Bottaksen on hyödynnettävä Mercedeksen pieni etu aika-ajossa.

Myös Sotshin paalupaikat ovat menneet Mercedekselle kolme vuotta peräkkäin. Eturivin lähtöpaikoilta talli olisi nytkin vahvoilla, koska kilpailuun ennustetaan yhden pysähdyksen taktiikoita.

Sebastian Vettel on voittanut alkukauden kolmesta kilpailusta kaksi ja Hamilton yhden. Vettel johtaa MM-sarjaa seitsemän pisteen erolla Hamiltoniin. Vettelillä on 68 pistettä, Hamiltonilla 61 ja kolmantena olevalla Bottaksella 38. Kimi Räikkönen on neljäntenä 34 pisteellä.

Myös valmistajien sarjan kärjessä on tasaista. Ferrarilla on 102 ja Mercedeksellä 99 pistettä.