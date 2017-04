Räikkönen sivuutti lopettamishuhut: Se ei ole päällimmäisenä mielessäni

Vaikka F1-kautta on takana vasta kolme kilpailua, Kimi Räikkönen sai torstaina Sotshissa jo vastailla kysymyksiin uransa jatkosta. Hän on alkukaudella jäänyt selvästi tallitoveri Sebastian Vettelin jalkoihin eikä ole yltänyt vielä palkintopallille, vaikka Vettelillä on tilillään jo kaksi voittoa.

– En tiedä vielä tulevaisuudestani. Viime vuosina on ollut paljon puhetta siitä, etten enää jatkaisi ajamista. Tärkeintä on kuitenkin se, että haluan pärjätä hyvin, ja vasta sen jälkeen katsotaan, mitä tämän vuoden jälkeen tapahtuu, Räikkönen sanoi. – Se ei missään nimessä ole päällimmäinen asia mielessäni, tärkeintä on suoriutua hyvin täällä ja seuraavassa kisassa. Mitä se sitten tuokin, se selviää tulevaisuudessa. Minulla on hyvä suhde tallin kanssa. Ferrarin toimitusjohtaja Sergio Marchionne kritisoi Räikkösen suoritusta kauden toisen kilpailun jälkeen Kiinassa. – Minun välini häneen ovat aina olleet kunnossa. Tiedän, että joitain asioita on sanottu ja kirjoitettu, mutta sitä saa lukea niin paljon järjettömiä juttuja, että luotan paljon enemmän siihen, millainen henkilökohtainen suhteeni häneen ja talliin on, Räikkönen totesi. – Odotan itseltäni hyviä tuloksia, ja jos en saa niitä, en ole tyytyväinen itseeni. Jos muutkaan eivät ole tyytyväisiä, se ei haittaa, koska en ole itsekään tyytyväinen. Räikkösen sopimus Ferrarin kanssa kattaa tämän kauden.