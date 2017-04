Tappara juhlii Kuopiossa toista perättäistä Suomen mestaruutta – "Tämä merkitsee kaikkea"

Tappara on voittanut jääkiekon Suomen mestaruuden toisena vuotena perättäin. Tappara kaatoi kuudennessa loppuottelussa Kuopiossa KalPan 3–1 ja vei finaalisarjan voitoin 4–2.

Tamperelaisten sankareiksi nousivat kaksi maalia tehnyt Blake Parlett sekä Juhani Jasu, joka teki voittomaalin rystyltä ajassa 48.30.

Kaksi ensimmäistä finaalia hävinnyt Tappara nousi mestaruuteen voittamalla neljä ottelua peräkkäin. Jussi Tapolan valmentama joukkue tuli myös Kuopiossa otteluun ryminällä ja hallitsi avauserää.

KalPan maalivahti Eero Kilpeläinen piti loistotorjunnoillaan kotijoukkuetta pystyssä, ja ensimmäiselle erätauolle mentiin maalittomassa tilanteessa. Toisen erän alussa KalPa pääsi paremmin peliin mukaan.

Ottelun avausmaalin iski kuitenkin Tappara. KalPan pelatessa ylivoimaa erän puolivälissä Joonas Lyytinen hukkasi kiekon keskialueella, ja läpiajoon päässyt Blake Parlett ujutti kiekon Kilpeläisen haaroista sisään.

KalPa tuli tasoihin vajaat viisi minuuttia myöhemmin 18-vuotiaan Eetu Luostarisen osumalla. Syötön antanut Lyytinen teki esityön valelaukauksellaan.

Jasun 2–1-maalin jälkeen KalPa haki ahnaasti tasoitusta, mutta todelliset huippupaikat jäivät vähiin. Parlett iski lopullisen sinetin tyhjiin neljä sekuntia ennen loppua.

"Hieno voittaa välillä jotain"

– Tämä merkitsee kaikkea. Hieno voittaa välillä jotain. Uskomaton ryhmä jätkiä, ei voi muuta sanoa, ensimmäisen Suomen mestaruutensa voittanut Tappara-kasvatti Teemu Nurmi sanoi Ruutu+:n haastattelussa.

Mestaruus on Tapparalle kaikkiaan 17:s, kun mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n voittamat kolme SM-kultaa. Näin Tappara nousee Ilveksen ohi eniten Suomen mestaruuksia voittaneeksi joukkueeksi.

Tappara on ollut 2010-luvun paras joukkue Liigassa. Sen saldo viideltä viime kaudelta on kaksi kultaa ja kolme hopeaa. Tällä kaudella Tappara voitti myös runkosarjan.

Vaikka mestaruuden häviäminen kotiyleisön edessä oli KalPalle rankka pettymys, SM-hopea on kuopiolaisille mainio saavutus. KalPa oli aiemmin saavuttanut vain kaksi SM-mitalia, hopeaa 1991 ja pronssia 2009.

Ennen kautta harva uskoi KalPan yltävän edes pudotuspeleihin, joten finaalipaikka oli siinäkin mielessä kova suoritus.

Juhlinta alkoi Tampereella rauhallisesti

Kansaa on kokoontunut Tampereella Keskustorille juhlimaan Tapparan jääkiekkokultaa. Poliisin mukaan väkeä on liikkeellä jalkaisin ja autoilla normaalia torstaita enemmän. Väki on kuitenkin käyttäytynyt poliisin mukaan rauhallisesti, eikä poliisin tehtävät ole lisääntyneet.

Myös Kuopion poliisista kerrottiin, että katsojat olivat purkautuneet jäähallista tyynesti ulos.