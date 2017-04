Petteri Nykyllä voitokas paluu salibandyn päävalmentajaksi

Petteri Nykky palasi torstaina tositoimiin Suomen salibandymaajoukkueen päävalmentajana, kun hallitseva maailmanmestari kohtasi Turun EFT-turnauksen avausottelussa Tshekin.

Tshekki oli ottelussa vastaantulija, ja Suomi takoi tulostaululle murskavoiton 8–1.

Talvella tehtävässä aloittanut Nykky toimi Suomen päävalmentajana kuuden vuoden ajan vuoteen 2010 asti ja johdatti joukkueen kahteen maailmanmestaruuteen 2008 ja 2010. Tämän jälkeen hän toimi Sveitsin päävalmentajana neljä vuotta.

– Kuudessa vuodessa peli on muuttunut aika paljon. Vauhtia on tullut lisää, ja pelaajien henkilökohtainen taitotaso on noussut huomattavasti, totesi Nykky, joka valmensi Classicin viime viikolla miesten Suomen mestariksi.

Nykyn tavoitteena on kehittää maajoukkueen hyökkäyspeliä monipuolisemmaksi.

– Turun turnaus on eräänlainen lähtötason mittaus, jossa pelaajat näyttävät osaamistaan. Tämän jälkeen arvioimme tarkemmin kehitystarpeet, Nykky selvitti.

Maajoukkueen kauden päätavoite on menestyä heinäkuussa World Games -tapahtumassa.

– Tärkeä asia on, että pystymme aktiiviseen peliin koko 60 minuutin ajan. Myös eri viisikoiden kemiaa ja yhteensopivuutta hiotaan kevään aikana.

Suomi ratkaisi jo avauserässä

Suomi lähti otteluun vauhdilla ja takoi jo avauserässä neljä maalia. Eemeli Salin pohjusti syötöillään Suomen kaksi ensimmäistä osumaa.

– Saimme hyvän startin ja olimme selvästi vastustajaa valmiimpia, totesi Salin.

Toisessa erässä Tshekki pääsi peliin mukaan, mutta onnistui vain kerran yllättämään Suomen maalivahdin Santtu Strandbergin.

– Toisessa erässä ote vähän lipsahti, mutta onneksi vastustaja ei pystynyt rankaisemaan enempää, totesi kaksi maalia tehnyt Mikko Leikkanen.

Kolmatta erää Suomi hallitsi ylivoimaisesti ja teki erän puolivälissä muutamassa minuutissa kolme maalia.

Perjantaina Suomi kohtaa turnauksessa Sveitsin ja lauantaina Ruotsin.