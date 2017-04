KalPan kapteeni Timonen: Huikea on ollut matka

– Näin lähelle päästiin. Iso on pettymys, ainakin tällä hetkellä, puuskahti KalPan kapteeni Jussi Timonen hopeamitali kaulassaan.

KalPa oli juuri hävinnyt kuudennen finaalin Tapparalle, joka juhli kaukalossa riehakkaasti toista peräkkäistä mestaruutta. Kuopiossa jääkiekkoliigan mitalit ovat sen verran harvinaisia, että hopeakin nousee uuteen arvoonsa pettymyshetken jälkeen.

– Kyllä tämä vielä kirkastuu, Timonen uskoi.

KalPa yllätti jo jääkiekkoliigan runkosarjassa sijoittumalla kolmanneksi. Vielä suurempi yllätys oli se, että kuopiolaisjoukkue raivasi tiensä finaaleihin.

– Kaiken kaikkiaan on ollut hieno kausi. Huikea on ollut matka. Ainutlaatuinen kausi on ollut itsellänikin, varsinkin kevät, Timonen sanoi.

Kapteeni jakoi auliisti kiitoksia KalPan kannattajille, jotka kannustivat omaa joukkuettaan äänekkäästi. Hopeamitalisteille osoitettiin suosiota antaumuksella.

– Oli huikea tunnelma. Tämä on hieno juttu Kuopiolle, eikä seurallakaan näitä mitaleja hirveästi ole, Timonen sanoi.

Timonen sai nyt liigauransa toisen mitalin. Hän oli voittamassa KalPassa pronssia keväällä 2009.

– Se kultainen mitali vielä puuttuu. Ei saatu sitä palkintoa, Timonen tuumi.

Virran KalPa-pesti päättyi tunteelliseen hetkeen

Pekka Virta jätti jäähyväiset KalPan jääkiekkoliigajoukkueelle, sillä hänen kolmen vuoden valmennuspestinsä päättyi torstai-iltana Kuopiossa. Työrupeama huipentui finaaleihin, joissa taistelutahtoinen KalPa joutui antautumaan otteluvoitoin 2–4 Tapparalle.

– Tunteellinen hetki oli, Virta kuvaili tunnelmaa KalPan pukuhuoneessa, johon joukkue kokoontui hopeamitalit kaulassa.

Kun Virta aloitti vuonna 2014 toisen pestinsä KalPan päävalmentajana, alkoi samalla kolmen vuoden projekti. Se huipentui tasaiseen finaalisarjaan Tapparaa vastaan tänä keväänä.

– Tämä joukkue veti tappiin asti, Virta sanoi.

Virta tunnetaan siitä, että vaatimustaso hänen valmennuksessaan on korkealla. Hänen aikanaan KalPan liigajoukkueeseen on noussut monta nuorta ja lahjakasta pelaajaa, joista on vielä paljon iloa kuopiolaisseuralle.

– Moni noista pelaajista on nostanut rimaansa. Olen todella ylpeä. Hyvä KalPa jää tänne, Virta sanoi.

Virta aloitti ensimmäisen kerran KalPa päävalmentajana syyskuussa 2006. Tämä valmennuspesti kesti kevääseen 2011. Paras saavutus oli pronssisija keväällä 2009.