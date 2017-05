Liiga ei katoa kokonaan tv:stä – pelit saattavat näkyä myös Ruotsissa

Teleoperaattori Telia hyppää jääkiekon Liigan mediakumppaniksi kuuden vuoden sopimuksella.

Telian on määrä tarjota jääkiekkokansalle räätälöity paketti, jossa kuluttajat voivat valita vain haluamansa sisällön – esimerkiksi tietyn joukkueen ottelut.

Televisioliiketoiminnan vetäjä Henrik Laine kertoo, että Telia aloittaa neuvottelut tv-yhtiöiden kanssa. Liigan ei siis ole määrä kadota perinteisestä televisiosta kokonaan.

– Vahva tarkoituksemme on näyttää joitain pelejä yhteistyössä jonkin tv-yhtiön kanssa. Murros on kuitenkin käynnissä, ja entistä enemmän siirrytään digitaalisiin jakeluteihin. Se on myös meidän tarkoituksemme, Laine sanoo ja viittaa pelien katsomiseen esimerkiksi tableteilta ja kännyköistä.

Yksi Telian suunnittelemista aluevaltauksista on näyttää liigapelejä Suomen lisäksi Ruotsissa ja kenties myös muualla ulkomailla.

– Nämä ovat globaalit oikeudet, ja Ruotsista on keskusteltu. Uskomme, että kiinnostusta löytyisi etenkin maista, joissa asuu paljon suomalaisia, Telian Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Heli Partanen kertoo.

Liigan nykyinen mediakumppani on Sanoma. Arvioiden mukaan jokainen liigaseura on saanut tv-korvauksia lähes miljoona euroa vuodessa.

Telia hyppää Liigan mediakumppaniksi kaudesta 2018–2019. Osapuolet eivät kerro sopimuksen arvoa, mutta kyse on merkittävästä summasta.

– Emme kommentoi arvoa, mutta tämä on meille askel eteenpäin, Liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen muotoilee monitulkintaisesti.