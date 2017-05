Djokovic teki shokkiratkaisun – vaihtaa koko valmennustiiminsä

Serbialainen tennistähti Novak Djokovic hakee uralleen uutta suuntaa. Djokovic ilmoitti perjantaina jättävänsä koko nykyisen valmennustiiminsä, mukaan lukien slovakialaisen päävalmentajansa Marian Vajdan.

– Olen saalistaja ja suurin tavoitteeni on löytää jälleen voittokipinä kentällä, maailmanlistan kakkonen kertoi tiedotteessaan.

Djokovic kiitti vuolaasti Vajdaa sekä kuntovalmentajaansa Gebhard Phil-Gritschiä ja fysioterapeuttiaan Miljan Amanovicia.

– Tämä ei ollut helppo päätös, mutta me kaikki tunsimme tarpeen muutokselle. Olen hyvin kiitollinen ja ylpeä suhteesta, joka meille on rakentunut. He ovat perhettäni, eikä se muutu koskaan.

Vajda on kuulunut Djokovicin valmennustiimiin vuodesta 2006.

Urallaan 12 Grand slam -turnausta voittanut Djokovic, 29, aloitti kauden 2016 loistavasti ja voitti sekä Australian että Ranskan avoimet. Loppukausi meni kuitenkin huomattavasti heikommin ja marraskuussa hän menetti maailman ykköspelaajan asemansa Andy Murraylle.

Tämäkin kausi on alkanut vaisusti. Qatarin ATP-turnausvoitto tammikuussa on ainoa kerta, kun Djokovic on yltänyt puolivälieriä pidemmälle. Australian avoimissa hän jäi toiselle kierrokselle.

– Saavuimme pisteeseen, jossa tajusimme että tarvitsemme uutta energiaa. Novak voi tehdä paljon enemmän ja olen varma, että hän pystyy siihen. Olen vakuuttunut, että hän pysyy tennishuipulla vielä vuosien ajan, Vajda sanoi.