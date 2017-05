Niklas Räsänen yrittää paluuta voittojen tielle: ”Unelmat menivät hetkeksi murskaksi”

Joulukuun karmaisevan pettymyksen jälkeen ammattinyrkkeilijä Niklas Räsänen yrittää tänään Turussa saada uransa takaisin raiteilleen. Räsänen, 30, koki edellisessä ottelussaan uransa ensimmäisen tappion, kun espanjalainen Mariano Hilario tyrmäsi hänet 11. erässä Helsingin areenalla.

Räsänen oli siihen asti hallinnut EU-mestaruusottelua ja käyttänyt Hilariota kanveesissakin.

– Edellisen ottelun jälkeen on kasattu taas asiat. Tämä on oma prosessinsa. Unelmat menevät hetkeksi murskaksi. Vahvemmaksi se tekee, mutta se on prosessi, Räsänen kertoo nyt.

– Pidän nyt entistäkin vähemmän asioita itsestäänselvyytenä ja ymmärrän nyrkkeilyä laajemmin. Nyt tiedän, että ottelun aikana voi tapahtua kaikenlaista.

Ylemmässä keskisarjassa otteleva Räsänen kohtaa tänään Turkuhallissa argentiinalaisen Ricardo Marcelo Ramallon. Suomalaisen urakehityksen kannalta voitto on ainoa vaihtoehto.

– Hän on kohdannut kovia kavereita maailman huipulta. Hyvä matsi tähän väliin. Perussuorittamisella minun pitäisi voittaa.

Räsänen on hionut ottelutaktiikkaansa Pekka Mäen kanssa. Hän aikoo lähteä kamppailuun tarkalla ja rauhallisella otteella.

– Ekat erät tarkasti, haetaan yksittäisiä osumia. Päästään kaverin pään sisään, katsotaan sitten, mihin matsi kehittyy, Räsänen sanoo.

– Erien välissä tehdään siirrot. Pekalta tulee ohjeet.

Turun ammattilaisilta alkaa kello 19. Ohjelmassa on seitsemän ottelua. Räsäsen ottelun jälkeen vuorossa ovat illan pääottelut, Eva Wahlströmin MM-ottelu ja Edis Tatlin EM-ottelu.