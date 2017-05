Kimppahevonen järjesti juhlat

Laivakankaan Toto76-kierroksen tähdistä Don Juan Sisu ei jättänyt ketään kylmäksi hienolla keulasoolollaan. Pohjois-Suomessa tunnettu ravikimppojen vetäjä Rami Koivisto on rakentanut lahjakkaan oriin ympärille porukan, joka pääsi voittaseremonioihin juhlimaan Don Juan Sisun nappionnistumista.

– Hieno hetki, Koivisto iloitsi.

– Osa omistajista on uusia kasvoja, mutta ydinporukka on ollut mukana jo aikaisemman kimppahevosemme Valiant Kempin ajoista lähtien. Kun menestystä on tullut, ei uusien porukoiden kasaaminen ole ollut vaikeaa.

Don Juan Sisun valmentaja Mauri Jaara saa jo ensi lauantaina uuden kimppahevosen talliinsa.

– Yksivuotias suomenhevonen tulee Jaaran tallin seuraavaksi projektiksi. Porukka sen ympärille on jo kasassa.

Päivän kovimpien sarjojen voittajat Fiiling ja Up Up And Away etenivät molemmat alkumatkalla kärkipaikalle, josta pitivät varmoin ottein pintansa. Niko Jokelan ajama Fiiling oli tosin tulla yllätetyksi ruotsalaisvieras Adrigon kiriessä vauhdikkaasti ulkoa.

– Loppukaarteessa homma oli vielä hyvin hallussa, mutta Fiiling on sen verran laiska, ettei osannut oikein vasta Adrigolle. Väsynyt se ei ollut, ja jonain päivänä Fiiling pystyy nousemaan ihan avoimelle tasolle saakka, Jokela painotti.

Toto76-kierros alkoi Santtu Raitalan tuuletuksella. Pihtiputaalaisen valmennustilasto käsittää 100 starttia, joista peräti 38 on päättynyt voittoon.

– Tätä voittoa juhlitaan järjestämällä grillaustalkoot, omistajaperheen isäntä Jusa Koski paljasti.

– Pitää kuitenkin odottaa vielä hetki, että ilmat lämpenevät tilaisuuteen sopivaksi.

Valtimon tamma Donna Linda kirkasti hopeatilat kullaksi koko matkan johdon jälkeen. Heti perään Tornion paluumuuttaja Ari Aatsinki pääsi juhlimaan valmentamansa Mad Man Bluesin yllätysvoittoa.

Kierroksen ylivoimaisimman soolon esitti Ari Erikssonin laittelema ja yhdessä vaimonsa Kirstin kanssa omistama Maana’s Black Rose.

– Eläkkeellä jo ollaan, ja harrastajalle tällainen voitto on aivan ainutlaatuinen juttu, Eriksson iloitsi.