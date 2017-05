Finlandia-ajon voitto Suomeen D.D.’s Hitmanille

Kevään odotetuimman suurkilpailun Finlandia-ajon ja sen pääpalkinnon 110 000 euroa voitti kuusivuotias ori D.D.’s Hitman.

Mailin matkan alkutohinassa vuoden hevosena tammikuussa palkittu Elian Web syöksyi keulaan ja kellotti ensimmäiselle 500 metrille ajan 07,5. Se piti sitkeästi kärkipaikan hallussaan maalisuoralle asti, kunnes takasuoralla kiriin kääntänyt D.D.’s Hitman ampaisi eleettömästi sen ohi. Ori oli selvästi ylivoimainen muihin nähden ja voitti yli valjakonmitalla toiseksi tulleen viime vuoden voittajan Propulsionin. D.D.’s Hitman teki samalla Vermon rataennätystuloksen 09,8a /1609m.

Yhdysvalloissa syntyneen hevosen omistaa Reima Kuisla, ja vaikka sen kotipaikka on Ruotsissa, sitä valmentaa suomalainen Petri Puro ja hoitaa Heli Myllymaa. Tällä kertaa ohjaksissa oli ruotsalainen Ulf Ohlsson.

Kuisla oli estynyt saapumasta kilpailupaikalle, joten palkinnot vastaanotti hänen monivuotinen ystävänsä, eläinlääkäri Meri Rantakallio.

– Olemme aina tienneet, miten hyvä hevonen on, ja nyt sen näkivät kaikki, hän iloitsi.

– Reima panostaa lajiin sydämestään, joten olen tosi onnellinen hänen puolestaan.

Omistaja kertoi puhelimitse voiton olevan yksi merkittävimmistä hevosurallaan.

– Vaikka menestystä on ehtinyt kertyä, on tämä ehkä se tärkein suomalaisista kilpailuista tullut. Kymmenisen kertaa minulla on ollut hevonen Finlandiassa ja tätä ennen paras sijoitus oli neljäs, Kuisla sanoi.

– D.D.’s Hitman sai unelmajuoksun, kun mentiin noin kovaa ja se pääsi toisen selässä etenemään. Tämä oli hieno onnistuminen.

Ori sai voittonsa myötä kutsun yhteen vuoden merkittävimmistä kilpailuista, Elitloppetiin Solvallaan.

– Hevonen on kutsuttu myös St Micheliin sekä ilmeisesti myös Oslo Grand Prixiin. Keskitymme kuitenkin yhteen starttiin kerrallaan ja rauhassa. Ori on kovaluontoinen ja kova suorittamaan. Sillä on luontainen, hyvä fysiikka ja vahva psyyke, ja ne tekevät siitä huippuhevosen.

Polara huikeana Erkon Pokaalissa

Perinteinen Erkon Pokaali oli kivenkova kylmäveristen taisto, eikä siinäkään mitään ollut jaossa ilmaiseksi.

Polara kiihdytti heti kärkipaikalle ja kellotti sekä ensimmäiselle puolikkaalle että ensimmäiselle kierrokselle uskomattomat ajat 19,0. Pyörylän Paroni haastoi Polaraa tosissaan maalisuoralla, mutta se puolusti vahvasti paikkaansa ja kurotti voittoon.

Polara ja osaomistaja-ohjastajansa Antti Tupamäki saivat aplodeja useaan kertaan, ja ruunan toinen omistaja Janne Tiainen sai radan varrella onnitteluita joka suunnasta.

– Mahtavaa, aivan mahtavaa ja mahtava hevonen! Ei tässä vielä muuta osaa sanoa.

– Tämä on urani paras voitto, ehdottomasti, ja hetken varmaan kestää asian sisäistämisessä. Hevonen meni alta kahtakymppiä koko kierroksen, ja tämä oli sen kovin lähtö koskaan. Oli parhaat hevoset vastassa, joten todella hienolta tuntuu.

Sunnuntain Toto75-kierroksella voittajia D.D.’s Hitmanin lisäksi olivat Love Matters, Stand Bayou, Ponce de Leon, Hotshot Luca, Lincoln Lawyer sekä Midnight Hour.