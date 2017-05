Rinteen ja Nashvillen vauhti jatkuu – seura nyt jo neljän joukkoon

Nashville Predators eteni ensimmäisen kerran seuran historiassa neljän parhaan joukkoon NHL-jääkiekkoliigassa, kun St. Louis Blues kaatui toisen pudotuspelikierroksen kuudennessa ottelussa 3–1. Predators luotti jälleen kerran tähtivahtinsa Pekka Rinteen vireeseen, ja seurassa jo kaudella 2005–06 ensimmäiset pelinsä pelannut Rinne täytti toiveet 23 torjunnallaan.

– Emme ole edenneet näin pitkälle ennen. Se on upea tunne, mutta meillä on paljon työtä jäljellä. Toisen kierroksen jälkeen on vain neljä joukkuetta jäljellä. Tiedämme, että meillä on se mitä vaaditaan ja kaikki on käsissämme. Se on hyvä tunne. Tässä on syy, miksi tätä peliä pelataan. Juuri nyt olen melko onnellinen, 34-vuotias Rinne kuvaili NHL.com -sivuston mukaan.

Rinne päästi kuudessa ottelussa 11 Blues-maalia, ja kymmenessä pudotuspelissä hänen taakseen on livahtanut vain 14 osumaa. Torjuntaprosentti pudotuspeleissä on komea 95,1.

– Hän on ollut uskomaton, ylisti Predatorsin ruotsalaishyökkääjä Viktor Arvidsson Rinnettä.

Nashvillen maaleista vastasivat Roman Josi, Ryan Johansen ja Calle Järnkrok. St. Louisin kauden viimeinen osuma merkittiin Paul Stastnylle jo ajassa 2.04, mutta sen jälkeen Rinne pysäytti vieraat. Rinne sai tililleen myös syöttöpisteen Järnkrokin tyhjiin tekemään 3–1-maaliin.

– Otimme ison askeleen tälle organisaatiolle ja tälle kaupungille, mutta tärkein tavoite on yhä edessä. Tärkein tavoite on voittaa Stanley Cup, tiivisti Predatorsin puolustaja P.K. Subban paikallislehti Tennesseanille.

– Kaveri, mene loppuun asti, evästi Rinteen hyvä ystävä, Bluesin kakkosvahti Carter Hutton Tennesseanin mukaan. Hutton pelasi Predatorsissa vielä viime kaudella.

Edmonton ja Anaheimin seitsemänteen peliin

Edmonton Oilers puolestaan piti pakkopaikassa pintansa, jättämättä mitään edes epäselväksi. Anaheim Ducks musertui Edmontonissa peräti 7–1 Leon Draisatlin kootessa huimat tehot 3+2. Voitot sarjassa ovat tasan 3–3.

Draisaitl iski ensiksi ensimmäisessä erässä kaksi maalia peräjälkeen. Hattutempun täydentävä maali syntyi puolestaan toisessa erässä ylivoimalla. Lisäksi Draisaitl oli syöttämässä Mark Letestun ja Anton Slepyshevin maaleja.

Lisäksi Letestun ilta oli tehokas myös. Letestu iski ottelussa kaksi maalia ja syötti kaksi muuta. Edmontonille maalin teki myös Zack Kassian.

Anaheimin ainoasta maalista vastasi Rickard Rakell.

Nashvillen vastustajan ratkaiseva seitsemäs ottelu pelataan Anaheimissa keskiviikkona paikallista aikaa.

-------

Korjattu aiempaa uutista klo 9.55: Rinne sai syöttöpisteen Järnkrokin, ei Josin tekemään maaliin.