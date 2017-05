Rinteen Nashville teki seurahistoriaa – eteni Läntisen konferenssin finaaleihin

Jääkiekon NHL:ssä Nashville on edennyt Läntisen konferenssin finaaleihin. Nashville voitti ottelusarjaparinsa St. Louisin toisen pudotuspelikierroksen ottelussa, mikä toi joukkueelle vaaditun neljännen voiton sarjassa. Ottelu päättyi maalein 3–1. Ottelusarja puolestaan päättyi voitoin 4–2.

Samalla Nashville teki seurahistoriaa, sillä se ei ole koskaan aiemmin edennyt lohkofinaaleihin.

Nashvillen maaleista vastasivat Roman Josi, Ryan Johansen ja Calle Jarnkrok.

Pekka Rinne torjui 23 kertaa.

– Tällä hetkellä se (finaaliin eteneminen) merkitsee kaikkea. Emme ole edenneet näin pitkälle ennen. Se on upea tunne, mutta meillä on paljon työtä jäljellä. Toisen kierroksen jälkeen on vain neljä joukkuetta jäljellä. Tiedämme, että meillä on se mitä vaaditaan ja kaikki on käsissämme. Se on hyvä tunne. Tässä on syy, miksi tätä peliä pelataan. Juuri nyt olen melko onnellinen, Rinne sanoi NHL.com -sivuston mukaan.

Edmonton ja Anaheimin seitsemänteen peliin

Puolestaan Edmonton murskasi Anaheimin maalein 7–1. Voitot ovat nyt tasan 3–3.

Edmontonin Leon Draisaitl teki ottelussa hattutempun ja tehopisteitä kertyi kaikkiaan viisi. Draisaitl iski ensiksi ensimmäisessä erässä kaksi maalia peräjälkeen. Hattutempun täydentävä maali syntyi puolestaan toisessa erässä ylivoimalla. Lisäksi Draisaitl oli syöttämässä Mark Letestun ja Anton Slepyshevin maaleja.

Lisäksi Letestun ilta oli tehokas myös. Letestu iski ottelussa kaksi maalia ja syötti kaksi muuta. Edmontonille maalin teki myös Zack Kassian.

Anaheimin ainoasta maalista vastasi Rickard Rakell.

Ottelusarjan ratkaiseva, seitsemäs ottelu pelataan Anaheimissa keskiviikkona paikallista aikaa.