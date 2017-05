Ruotsalaispoika tekee seipäällä ihmeitä

Amerikkalaisruotsalainen seiväshyppääjä Armand Duplantis on parantanut ennätystään 13 vuodessa 5,3 metriä. Hän aloitti luudanvarrella noin 60 sentistä, ja huhtikuun alussa ylittyi 590. Tulos on nuorten maailmanennätys ja kauden kärkitulos maailmassa.

Ennätystulos on ällistyttävä, kun katsoo vasta 17-vuotiaan Duplantisin hyppyjä. Vain 168-senttisessä ja nippa nappa 60-kiloisessa kehossa eivät lihakset juuri pullistele, mutta hyppy nousee.

Myös Duplantisin tavoite on kohdallaan.

– Haluan kehittyä maailman kaikkien aikojen parhaaksi seiväshyppääjäksi ja rikkoa maailmanennätyksen, hän kertoo KATC-kanavan haastattelussa.

Armandin yhdysvaltalainen isä Greg ponnisti ennätyksekseen 580 vuonna 1993. Ruotsalaisen äidin Helenan urheilutausta on lentopallosta ja yleisurheilusta.

Greg valmentaa poikaansa. Yhteistyö on tuottanut nuorten ikäluokkien ennätystuloksia, poikien maailmanmestaruuden 2015 ja nuorten MM-pronssin 2016.

Alkuvuodesta Armand kohensi nuorten ME:tä kahdesti. Hallissa ylittyi 582 ja ulkoilmassa kauden kärkilukemat 590.

Juoksu kulkee komeasti

Suomalainen seiväsvalmentaja Jarno Koivunen on ihastellut netistä Duplantisin hyppyjä, erityisesti juoksuvauhtia ja tekniikkaa.

– Hänellä juoksu kulkee vauhdilla ja hyvässä asennossa. Hän on myös tosi taitava ikäisekseen. Isä on osannut neuvoa hänelle heti alusta hyvän perustekniikan, joten hänen ei ole tarvinnut keskittyä virheiden korjaamiseen, Koivunen luettelee Ruotsia edustavan nuorukaisen vahvuuksia.

Pienestä koosta uhkaa tulla Duplantisille rajoite, mutta tähän saakka siitä on ollut hyötyä.

– Seiväshyppääjä tarvitsee voimaa, muttei suuria lihaksia. Veikkaan, että hänellä on hyvin lajivoimaa, joka on kehittynyt, kun hän on hypännyt paljon niin nuoresta. Eikä voimaa tarvitse niin paljon, kun on lyhyet vipuvarret, Koivunen toteaa.

– Tässä mielessä Armand on hyvä tyyppi. En edes toivo, että hän muuttuisi miksikään lihaskimpuksi.

Luuta vei sohvalle asti

Sitten tulee se pituuteen liittyvä iso mutta. Duplantisin on vaikea saada otekorkeus sellaiseksi, että hän pääsisi ME-korkeuksiin.

– Armand on ihan minimikokoa tähän lajiin. Se on hänelle pikkuisen rajaava tekijä, Koivunen kertoo.

– Sen takia en osaa kuvitella, että hän joskus rikkoisi maailmanennätyksen. Mutta ei haittaa yhtään, jos olen väärässä.

Saadakseen otteen seipäästä muiden tasolle Duplantisin on oltavat muita nopeampi ja taitavampi. Se edellyttää vimmaista kuopalletuloa ja ärhäkkää maastalähtöä.

Mutta juuri sitä Armand on isänsä opastuksella harjoitellut nelivuotiaasta.

– Poika aloitti hyppäämällä luudanvarren varassa kotisohvalle. Olisiko siinä vaiheessa mennyt sellaiset 60 senttiä, Greg Duplantis muistelee KATC-kanavalla.