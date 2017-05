Erotuomarien pilli soinut epätasaisesti

Kataja ja Salon Vilpas kohtaavat seuraavassa SM-finaalissa Salossa keskiviikkona. Aiempien neljän loppuottelun statistiikka paljastaa mielenkiintoisia asioita.

Vilpas on kerännyt 76 virhettä, Kataja peräti 88, mikä ihmetyttää asiantuntijoita. Samalla Vilpas on päässyt yrittämään vapaaheittoja 77 kertaa, Kataja vain 62 kertaa. Syystäkin Joensuussa on ihmetelty erotuomarien epätasaisia vihellyksiä.

Levypalloissa Kataja on niskan päällä: 182-143. Erityisen suureksi ero nousee hyökkäyslevypalloissa (64-36), mikä usein kertoo joukkueen intensiteetistä ja halusta voittaa.

Menetyksiä Kataja on karsinut ottelusarjan edetessä. Niitä on Vilppaalla jonkin verran vähemmän (50-56). Koriin johtaneita syöttöjä Kataja on Teemu Rannikon johdolla jakanut enemmän 71-61.

Se joukkue on voittanut aina pelin, jolla on siinä ollut enemmän levypalloja ja syöttöjä.

Kahden pisteen heittotehot ovat Vilppaalla 53,7 prosenttia (88/164), Katajalla vain 46,3 % (82/177). Kolmen pisteen heitot ovat uponneet Katajalta 38,2-prosenttisesti (42 /110), Vilppaalta 26,9 % (25 /93). Vapaaheittoprosentit ovat Katajalla 66,1 % (41 /62), Vilppaalla 64,9 % (50 /77).