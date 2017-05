Kitee pysyy aina Ranskassa harjoittelevan Eetu Laamasen sydämessä

Laamanen muutti viime syyskuussa Pariisiin. Kyseessä ei ollut päähänpisto, vaan tarkkaan harkittu kehitysaskel judokana. Juuriaan hän ei kuitenkaan unohda.

- Kotikuntani on aina ollut ja on edelleen Kitee. Olen ”kitteeläinen”, vaikka harvemmin olen nykyään siellä, Laamanen naurahtaa.

- Sain Kiteeltä erittäin hyvät lähtökohdat urallani judokana. Kasvattajaseuralla on aina merkittävä vaikutus. Löysin ennen kaikkea mielenkiinnon lajia kohtaan. Vietän edelleen mahdollisimman paljon aikaa Kiteellä, se on minulle tärkeä paikka, hän lisää.

Urheilullinen nuori harrasti juniorina monipuolisesti useita eri lajeja. Judo hiipi kuvioihin varhain, sillä Kiteen Kipponin muksuharjoituksiin pääsi mukaan jo alle kouluikäisenä. Kaikenlaiset pihapelit, jalkapallo ja yleisurheilu pysyivät mukana aina yläkoulun loppuun saakka.

Tampereen urheilulukiota varten piti kuitenkin tehdä lajivalinta. Sitä ei ole tarvinnut katua. Palkintokaapissa on muun muassa viisi Suomen mestaruutta ja aimo annos kansainvälisiltä tatameilta pokattuja mitaleita.

- Judo on minulle ikkuna, minkä kautta katson maailmaa. Judo on vain osa urheilua ja urheilu osa elämää, mutta kyllä lajilla on ollut valtava vaikutus minuun. Olen saanut kiertää maailmaa ja tutustua erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. On vaikea kuvitella elämääni ilman judoa, Laamanen toteaa.

- Suomen mestaruudet eri ikäluokissa ovat minulle merkittäviä saavutuksia. Vielä isompia ovat tietysti Eurocupin voitot ja mitalit.

Viime syksynä Laamanen oli valmis ottamaan uuden askeleen urallaan. Matkapäiviä oli kertynyt mittariin kunnioitettava määrä, mutta nyt oli aika muuttaa ensimmäistä kertaa ulkomaille. Suomen judomaajoukkueen entinen päävalmentaja ranskalainen Pascal Tayot oli merkittävässä roolissa, kun uudeksi osoitteeksi valikoitui Pariisi.

Merkittävä syy oli myös maan judokulttuuri. Harrastajia on noin 600 000 ja laji on maan suosituimpia jalkapallon ja pyöräilyn ohella. Vertailuna Suomessa judon harrastajia on noin 10 000.

- Täällä ei tarvitse kenellekään kadulla selittää, mitä on judo. Tarvitsin kehittyäkseni jotain uutta, joten muutto oli varsin luonnollinen jatkumo. Olimme harjoitelleet Pascalin aikana täällä paljon, joten nämä ihmiset ja ranskalaiset tavat olivat jo tuttuja.

Laamanen päättää pian lokakuussa aloittamansa ensimmäisen tason valmentajakoulutuksen Judo Instituutissa. Hän olisi voinut menestyksensä puolesta hypätä heti korkeammille tasoille, mutta lähinnä kielen vuoksi rima oli aluksi hyvä asettaa maltilliselle korkeudelle.

Valmentajaopinnot tuovat judokalle hyvää rytmiä päivään ja avartavat näkemystä. Pääpaino on kuitenkin edelleen omassa harjoittelussa ja kilpailemisessa.

- Ajatukseni ja tavoitteeni ovat Tokion olympialaisissa, mutta etenen vuosi kerrallaan. Uskon, että pystyn kehittymään täällä edelleen ja että parhaat saavutukseni ovat vielä edessäpäin. Paljon on kuitenkin kiinni siitä, kuinka terveenä pysyn.

Laamasen valmentajaopinnot saattavat jatkua myöhemmin, mutta eivät vielä ensi syksynä. Ranskassa seuraavaan tasoon pitäisi olla vankempi kielitaito. Suomalainen mielisi kuitenkin saada jatkoa omalle harjoittelulleen nyt jo tutussa ympäristössä. Täysin omasta halusta se ei kuitenkaan ole kiinni.

- Kovien kilpakumppanien kanssa harjoittelu olisi kehitykseni kannalta tärkeä asia, mutta jatko on myös resursseista kiinni.

- En päässyt edellisiin olympialaisiin, mikä vaikuttaa heti sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden etsintään. Menestys on selkein tapa turvata taloudellinen tilanne, silloin pääsee muun muassa olympiakomitean apurahoille ja -tuille. Ajatukseni on tällä hetkellä, että jään tänne lukuvuoden päätyttyä.

21-vuotias Aatu Laamanen on lähtenyt isoveljensä viitoittamalle tielle ja kuuluu Suomen judomaajoukkueryhmään. Sisar on muuttanut taidelukion perässä Savonlinnaan, mutta perhe kokoontuu usein vanhempien luokse Kiteelle.

- Muut perheen jäsenet eivät ole lähteneet judossa tatamille asti, mutta kannustusjoukkoihin kyllä. Povaan Aatulle hyvää menestystä. Ehkä minä olin ensimmäinen painos ja hän sitten se päivitetympi versio. Virheet on korjattu, isoveli haastaa.

http://www.urheiluviikko.net