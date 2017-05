Lionel Messin kaksoisolennosta tuli supersuosittu – aiheutti liikennekaaoksen Iranissa

Iranilainen opiskelija Reza Parastesh näyttää ulkonäöltään niin paljon jalkapallotähti Lionel Messiltä, että hänestä on tullut kotimaassaan huippusuosittu.

Samalla hän on joutunut erikoisiin ongelmiin.

Viikonloppuna Parasteshin auto takavarikoitiin, ja hän joutui poliisilaitokselle aiheutettuaan liikennekaaoksen Hamedanin kaupungissa. Niin monet ihmiset halusivat ottaa hänestä yhteiskuvia, että liikenne puuroutui.

Uutistoimisto AFP:n mukaan iranilaisopiskelijan ulkonäkö on erehdyttänyt myös Eurosport-kanavaa, jonka väitetään käyttäneen vahingossa Parasteshin kuvaa Twitterissä Barcelonan jalkapallotähden sijaan.

Villitys Parasteshin, 25, ympärillä sai uusia kierroksia muutamia kuukausia sitten, kun hänen jalkapalloon hurahtanut isänsä käski poikansa ottaa kuvia Barcelonan pelipaidassa ja lähettää niitä urheilusivustoille.

– Lähetin kuvia yhtenä iltana, ja aamulla tuli soitto, että minun pitäisi tulla nopeasti haastatteluun, Parastesh kertoi AFP:lle.

Kalenteri täynnä haastattelupyyntöjä

Parastesh on omaksunut roolinsa hyvin, sillä nykyään hän on leikannut hiuksensa samalla tyylillä argentiinalaistähden kanssa. Hän myös pukeutuu usein Barcelonan pelipaitaan mennessään ulos.

Tilanne on johtanut siihen, että Parasteshin kalenteri on täynnä haastattelupyyntöjä ja hän on saanut tarjouksia mallintöistä.

– Ihmiset todella näkevät minut Iranin Messinä ja haluavat minun matkivan kaikkea, mitä hän tekee, Parastesh kertoo.

Hän on saanut tottua jatkuvaan yhteiskuvien pyytäjien virtaan.

– Olen todella onnellinen, että minun näkemiseni saa heidät iloisiksi. Se ilo antaa minulle paljon energiaa.

Parastesh ei ole koskaan pelannut jalkapalloa ammattilaisena. Rooli Iranin Messinä on kuitenkin pakottanut hänet opettelemaan jalkapallotemppuja, jotta hän voisi paremmin esittää argentiinalaissuuruutta.

Parastesh haluaisi tavata oikean Messin. Hän myös tarjoutuu hoitamaan Messin julkisia tehtäviä, mikäli jalkapallotähti on itse liian kiireinen.