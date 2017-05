Kiteen Pallon kauden avaus siirtyy toistamiseen

Seinäjoen Jymy-Jussien ja Kiteen Pallon välisen ottelun uusi päivämäärä on torstai 22. kesäkuuta. Tämän viikon torstailta siirretään myös Pattijoen Urheilijoiden ja Vimpelin Vedon välinen ottelu.

Otteluohjelman muutokset laittavat suunnitelmat uusiksi ja aiheuttavat lisätyötä. Silti otteluiden siirtäminen on Superpesiksen mukaan ainoa oikea ratkaisu kokonaisuutta ajatellen.

– On toki valitettavaa, että näitä otteluita on poikkeuksellisen kylmän sään takia jouduttu siirtämään. Arvostus lajia kohtaan on kuitenkin ensisijainen asia. Haluamme toimia tässä urheilijoiden, seurojen ja samalla sekä yleisön että koko sarjan parhaan edun mukaisesti, Superpesiksen toimitusjohtaja Jussi Pyysalo painottaa.

– Yksittäinen peli sisältää kärkietenijälle keskimäärin 30-40, parhaimmillaan 60 juoksuvetoa. Matkaksi mitattuna täyden intensiteetin pyrähdykset ovat keskimäärin 1 500-1 700 metriä jokaisessa ottelussa. Kun nämä jaetaan pesäpallopelille luonteenomaisesti 2,5 tunnin ajalle ja kärkietenijän vauhti on miesten Superpesiksessä yli 30 kilometriä tunnissa, jalkojen revähtämisriski on huomattava, Pesäpalloliiton urheilutoimenjohtaja Mikko Huotari muistuttaa.

Näillä näkymin Kiteen Pallo avaa kautensa ensi sunnuntaina kotiottelulla Imatran Pallo-Veikkoja vastaan.