Sebastian Aho on 19-vuotiaana kovassa paikassa Leijonissa

Sebastian Aho on mainio jääkiekkoilija, jolla on todennäköisesti edessään kirkas tulevaisuus. MM-kisoissa Aho on kuitenkin paikassa, joka on 19-vuotiaalle poikkeuksellinen. Hänen pitäisi olla yksi Leijonajoukkueen johtajista sekä jäällä että sen ulkopuolella.

Ahon taidot tunnetaan, mutta hän ei ole aiemmin aikuisten tasolla oikeastaan ollut siinä roolissa, joka hänellä Leijonissa nyt on. Hän pelasi Carolina Hurricanesissa hienon NHL-tulokaskauden, mutta pääsi iskemään niin sanotusti taustalta. Lähes sama tilanne hänellä oli Kärpissä ennen NHL:ään lähtöä. Sama tilanne Aholla oli myös viime vuonna MM-hopeajoukkueessa, hän pelasi hyvää kiekkoa Leijonien kärkiketjuissa, mutta joukkueen ”liidereinä” olivat kokeneemmat pelaajat Mikko Koivun johdolla. On totta, että tämänkertaisessa MM-joukkueessakin Aholla on niin sanotusti tuttuja tukihenkilöitä kuten kokenut Mika Pyörälä, mutta tosiasia on se, että Aho värvättiin MM-kisoihin ainakin suuren yleisön silmissä tulosvastuulliseen, johtavan pelaajan rooliin. – En oikein osaa sanoa roolistani kovin tarkkaan, Aho miettii. – Rooli mukautuu sen mukaan, miten pelaa. Haluan ansaita joka peliminuutin ja pelata mahdollisimman hyvin, hän jatkaa. Tällä kertaa Leijonien MM-joukkueeseen ei syystä tai toisesta saatu aivan kaikkia, joita sinne olisi toivottu. Tulee, ei tule -arvausleikki kuuluu olennaisena osana MM-kisoihin, ja voisi sanoa, että Aho ajautui johtajaksi hieman olosuhteiden pakosta. Tämä on näkynyt Aholta ja hänen ketjutovereiltaan jopa lievänä yliyrittämisenä kaukalossa. – Meillä on ollut vähän liikaa halua ajoittain. Emme ole malttaneet pelata viisasti, tavallaan on ollut halu ratkaista liian nopeasti ja sitä kautta vastustajille on avautunut maalipaikkoja, Aho kertoo.