Konkari Buffon pääsee hakemaan revanssia espanjalaisista

Juventus pääsee hakemaan revanssia espanjalaisesta seurasta Mestarien liigan loppuottelussa. Keväällä 2015 italialaisjoukkueen maalivahti Gianluigi Buffon joutui nielemään 1–3-finaalitappion Barcelonalle. Kesäkuun kolmas päivä Buffon, 39, pääsee kipparoimaan joukkueensa uuteen yritykseen Cardiffissa.

Barcelona ei ole enää torinolaisten peikkona, vaan Juventuksen finaalivastustaja on Madridin joukkueista joko Real tai Atletico.

Juventus sinetöi oman finaalipaikkansa pitkälti viime viikon 2–0-vierasvoitolla Monacosta. Kotikentällä Juventuksella ei ole ollut tapana hävitä, ja tiistaina Dani Alvesin oivallukset takasivat joukkueelle kaksi komeaa maalia jo ennen taukoa.

Monacon 18-vuotias superlupaus Kylian Mbappe rikkoi Buffonin nollan 69. minuutilla, mutta Juventus voitti kotiottelunsa 2–1 ja otti finaalipaikan yhteismaalein 4–1.

Mbappen maalin jälkeen tunteet kuumenivat. Rumimmasta tempusta vastasi Monacon Kamil Glik, joka talloi nappuloillaan Gonzalo Higuainia reiteen.

Alves loi maalipaikat

Barcelonasta viime vuonna Juventukseen siirtynyt Alves oli Torinon illan hahmo. Joukkueiden viime viikon kohtaamisessa molemmat maalit syöttänyt Alves vapautti nyt kroatialaisen Mario Mandzukicin maalintekoon 33. minuutilla. Monacon maalivahti Danijel Subasic torjui Mandzukicin puskun, mutta ei pystynyt jatkotilanteessa estämään maalia.

Juuri ennen taukoa Alves laukoi itse komealla vedolla Juventuksen 2–0-johtoon. Tilanne urkeni Subasicin torjunnan jatkotilanteesta.

Ennen Mestarien liigan kesäkuista finaalia Juventuksella on saumat jo kuudenteen peräkkäiseen Italian liigan mestaruuteen. Mestaruus voi ratketa ensi viikonloppuna, kun Juventus kohtaa sunnuntain kärkiottelussa AS Roman. Monaco puolestaan on kärkipaikalla Ranskan liigassa.