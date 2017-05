Ottawa varmisti paikkansa itälohkon loppuottelussa

Jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä Ottawa on voittanut New York Rangersin luvuin 4–2 ja etenee nyt itäisen lohkon loppuotteluun.

Ottawa teki heti ottelun ensimmäisessä erässä kaksi maalia. New York Rangers yritti kiriä vastustajaansa kiinni toisessa erässä, mutta Ottawa vastasi tekemällä pian perään kolmannen maalinsa. Kolmannessa erässä New York Rangers kiri jälleen erän alussa, mutta New York Rangers vastasi maalin iskemällä kiekon maalin ottelun lopulla.

New York Rangersin Antti Raantaa ei jäällä nähty, vaan joukkueen maalia suojeli ruotsalainen Henrik Lundqvist. Hän torjui 22 kertaa. Ottawan maalin vartioinut Craig Anderson torjui puolestaan 37 kertaa.