Leijonat ei odota enää NHL-apuja – Tomi Sallinen nousi kokoonpanoon

MM-kisoissa kontannut Leijonajoukkue ei enää odota pelaajavahvistuksia Pohjois-Amerikasta. Tämä varmistui tänään Suomen jääharjoituksissa. Hyökkääjä Tomi Sallinen oli noussut pelaavaan kokoonpanoon ja myös maalivahti Joni Ortion kisapassi on leimattu.

Tämä tarkoittaa sitä, että Leijonat ei saa odottamaansa St. Louis Blues -hyökkääjä Jori Lehterää MM-jäille.

– Joukkueen GM Jere Lehtinen oli yhteydessä Pohjois-Amerikkaan. Ei ole nyt ketään tulossa, enempää en tiedä, sanoi päävalmentaja Lauri Marjamäki.

Marjamäki vahvisti, että Sallinen pelaa keskushyökkääjänä ketjussa, jossa viilettävät myös Antti Pihlström ja Veli-Matti Savinainen. Sallisen tulon myötä Pihlström siirtyy laitahyökkääjäksi, jota voidaan pitää hänelle tutumpana paikkana.

– Sallinen on luotettava ja monipuolinen sentteri. Hän tuo keskikaistalle tasapainoa ja samalla saamme Pihlströmistä energiaa irti laidalla, Marjamäki kuvaili.

Marjamäen mukaan Leijonien maalivahtina illan Slovenia-pelissä aloittaa Harri Säteri.

Harjoitusten perusteella pelaavan kokoonpanon ulkopuolella ovat hyökkääjistä Juhamatti Aaltonen ja Miro Aaltonen.

– Alustava suunnitelma on sellainen, Marjamäki kommentoi Aaltosten tilannetta.

Illan vastustajaa Sloveniaa voi pitää kiekkokääpiönä, mutta Leijonille ottelu on erittäin tärkeä. Kaksi viime otteluaan hävinnyt Suomi tarvitsee pisteitä, ja joukkueen viimeaikaiset esitykset ovat jättäneet paljon toivomisen varaa.

– Meillä on hyvä meininki. Reittimme on ollut vähän erilainen, mutta se on oikeastaan hyvä meille. Kasvamme porukkana, ja pelasimme Tshekkiä vastaan turnauksen parhaan pelimme tähän mennessä. Olemme tänään valmiita iskemään, haluamme ottaa aloitteet itsellemme, Marjamäki sanoi.

Slovenia-peli alkaa kello 21.15 Suomen aikaa.

Hyökkääjä Tomi Sallinen uskoo tuovansa otteillaan "raikkautta" kaukaloon. Sallinen ei ole pelannut lainkaan Leijonien aiemmissa MM-otteluissa Pariisissa.

Sallinen kiekkoillee keskushyökkääjänä ketjussa, jossa laitahyökkääjinä ovat Antti Pihlström ja Veli-Matti Savinainen.

– Varmasti intoa ainakin riittää, kun on ollut pelaamatta. Mutta ei siinä mitään ihmeellistä. Ketjukaverini ovat minulle tuttuja. Uskon, että löytyy heti hyvä kemia heidän kanssaan, Sallinen sanoi.

Hän kertoi, ettei oman pelivuoron odottaminen ollut helppoa.

– Ei siinä auta kuin odottaa kärsivällisesti omaa vuoroaan. Tänään se sitten koittaa, Sallinen myhäili.