Päävalmentaja Marjamäki: Mikä ajojahti?

Leijonien päävalmentaja Lauri Marjamäki on saanut ankaraa kritiikkiä Suomen kehnoista esityksistä MM-kisoissa. On arvioitu, että Marjamäki on joutunut jopa ajojahdin kohteeksi.

Marjamäki antoi keskiviikkona Suomen harjoitusten jälkeen ymmärtää, ettei ole seurannut hänen asemastaan ja tekemisistään noussutta keskustelua. – Mikä ajojahti? En tiedä, mistä puhutaan. Ajatukseni on tällä hetkellä joukkueessa. Päätin jo MM-leirityksen alussa, että en keskity "tällaisiin" lainkaan. Minulla on ihan täysillä ajatukset pelissä ja joukkueessa, Marjamäki sanoi. Marjamäki ei ottanut kantaa siihen, antaako Jääkiekkoliitto hänelle tukensa. – Ei tässä nyt tarvitse miettiä, mikä tuki minulla on. Meillä on saumaton yhteistyö joukkueessa, arvostamme ja kunnioitamme toisiamme. Joskus urheilussa tulee negatiivinen tulos, eikä se meitä mihinkään hetkauta, Marjamäki totesi.