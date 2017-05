Kataja pelaa tänään Suomen mestaruudesta - Karjalainen seuraa hetki hetkeltä

Joensuun Kataja pelaa tänä iltana koripallon Suomen mestaruudesta Salossa. Ottelun lähetys alkoi kello 18.

Vastustajana Katajalla on Salon Vilpas, joka on tänään pakkovoiton edessä. Suomen mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa finaalisarjasta, ja Katajalla niitä on jo kolme, Salolla yksi.

Mikäli Kataja voittaa tänään, Pantteri tuodaan Joensuuhun jo toista kertaa. Kataja voitti Suomen mestaruuden ensimmäistä kertaa vuonna 2015.

Karjalaisen seuraa peliä hetki hetkeltä ja ottelutilannetta päivitetään alle.

Vilpas johtaa peliä ensimmäisten peliminuuttien ajan muutamalla pisteellä. Kun ensimmäisellä neljänneksellä peliaikaa jäljellä 7 minuuttia, Vilpas johtaa 5-2.

Katajan Kervin Bristolille vihelletään ensimmäinen virhe.

Kataja menee johtoon ja pistetilanne on 5-6.