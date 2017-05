Tammaderbyn finalistit ratkottiin – suomalaiselle voittajalle luvassa 30 000 euroa

Tammat olivat suurimman huomion kohteena Vermon ravi-illassa. Tammaderbyn finalistit selvitettiin kolmessa karsintalähdössä, joista jokaisesta neljä parasta pääsi viikon päästä juostavaan finaaliin.

Arvid Åvallin Tammaderby on viisivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen tammojen suurkilpailu.

Karsintojen kovimmalla voittotuloksella finaalilipukkeen nappasi Emma Väre isänsä Riston valmentamalla Estelle Halmilla. Reipas matkavauhti satoi tamman laariin ja se karkasi maalisuoralla ylivoimaiseen voittoon.

– Tästä on aina tiedetty, että se on hyvä hevonen, mutta sillä on ollut hirveästi ongelmia. Nyt tuntuu vihdoin, että ollaan oikeilla raiteilla, Emma Väre kertoi.

Toisen karsintalähdön paras oli toissa vuonna suurkilpailu Kriteriumin voittanut Arctic Passion. Hannu-Pekka Korven ajokki kilpaili neljännen kerran urallaan ilman kaikkia kenkiä ja voitti keulasta varmasti.

Tammaderbyn suurin ennakkosuosikki Callela Ladyboss piti omassa karsintalähdössä pintansa. Heikki Korhosen valmentama lupaus eteni kiihdytyksessä keulaan, josta hallitsi takuuvarmasti perille saakka.

Ilkka Pyysalon valmentama Saaga S kilpaili ennen Vermon starttia vailla voittoja tämän vuoden osalta.

Tamma otti Vermossa lopulta varman voiton hovikuski Matti Nisosen kannustama ja katkaisi samalla talven hallitsijattaren Huimariinan voittoputken.

– Lähtö meni kuten pitikin. Omat riskinsä oli lähtöpaikalta olemassa, mutta nyt meni hyvin, Ilkka Pyysalo kertoi sisäradalta kiihdyttäneen voittajan suorituksesta.

Ajajaliigan kärkinimi Mika Forss lihotti voittosaldoaan kahdella ykköstilalla. Ajomiehen molemmat täysosumat tulivat keulajuoksuilla. Kuusivuotias ruuna Finn McCool viiletti mailin matkan vauhdikkaasti läpi ja teki ennätyksenä 12,2a / 1609 metriä. Päätöskohteen voittanut Double Boost sai voiton hieman helpommalla.

Kuusi oikein -voitto-osuus oli 1 104,20 euroa. Viidellä oikein nappasi 18,60.