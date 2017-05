Sami Toiviainen siirtyy Pyrinnön päävalmentajaksi

Sami Toiviainen on nimetty miesten Korisliigassa pelaavan Tampereen Pyrinnön päävalmentajaksi. Toiviainen siirtyy Pyrintöön Kauhajoelta, jossa hän valmensi Karhua edelliset kolme kautta.

Toiviainen, 42, on toiminut päävalmentajana Korisliigassa vuodesta 2007. Hän on voittanut Suomen mestaruuden Namika Lahdessa 2009 ja SM-hopeaa KTP:ssä 2013. Korisliigan vuoden valmentajaksi Toiviainen on valittu kahdesti.

Pyrinnön peräsimessä Toiviainen korvaa Ilkka Palviaisen, joka valmensi seuraa kahden kauden ajan. Palviainen jätti tehtävänsä Pyrinnön hävittyä puolivälierissä Vilppaalle.

– Pyrintö tarjoaa mahdollisuuden nähdä, millaista on olla osa yhtä Suomen suurinta seuraa ja nähdä läheltä, miten tuollaista toimintaa pyöritetään, Toiviainen sanoi tiedotteessa.

Toiviaisen apuvalmentajaksi nimitettiin Ilpo Rantanen.