Zlatanin kirurgi: Hänellä on jäljellä monta vuotta huipulla

Ruotsalaisella jalkapallotähdellä Zlatan Ibrahimovicilla on jäljellä on vielä monta vuotta lajin huipulla, mikäli hänen kirurgiaan on uskominen. Freddie Fu leikkasi 35-vuotiaan Ibrahimovicin polven viime viikolla ja kertoi vaikuttuneensa pelaajan kunnosta.

– Hän on yksi parhaista urheilijoista, joita olen operoinut. Hänellä on jäljellä monia vuosia huipulla, Fu sanoi South China Morning Postille. – En voi kertoa paljon yksityiskohtia, en tahdo mitään ongelmia Manchester Unitedin kanssa. Mutta voin sanoa, että hän on kaikin puolin huippukunnossa. Hänen jalkojensa ja lihastensa laatu on niin hyvä kuin voi olla. Ibrahimovic loukkaantui 20. huhtikuuta Eurooppa-liigan ottelussa Anderlechtiä vastaan. Polvileikkaus onnistui hyvin, mutta Ibrahimovic tai ManU eivät ole kertoneet arviota pelaajan toipumisajasta.